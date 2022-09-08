Общество

Кузнечанам разъяснили порядок иммунизации детей от гриппа

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В детскую поликлинику Кузнецка поступила вакцина «Ультрикс Квадри» для профилактики гриппа у детей. Она формирует высокий специфический иммунитет против гриппа типа А и В, который сохраняется до 12 месяцев.

«Вакцинация детей против гриппа включена в российский национальный календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям от 6 декабря 2021 года. Детям старше 12 лет возможно одновременное проведение вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции в разные участки тела», - рассказали в администрации города.

В первую очередь планируется привить детей раннего возраста (с 6 месяцев) и тех, кто не посещает детсады, для формирования коллективного иммунитета.

У детсадовцев и школьников в силу их социальной активности и широкого круга контактов также высок риск заболевания гриппом или заражения им других лиц.

Во всех образовательных организациях иммунизация от гриппа будет проходить в соответствии с утвержденным графиком. Но сначала в сентябре школьники должны пройти туберкулинодиагностику - пробу на уровень невосприимчивости организма в отношении возбудителя туберкулеза.

Вакцину от гриппа вводят внутримышечно. Детей старше 36 месяцев прививают однократно, детям раннего возраста вводят 1/2 дозы вакцины двукратно с интервалом 28 дней.

«Привить ребенка от гриппа можно будет как в детской поликлинике по месту прикрепления, так и в прививочном кабинете образовательного учреждения после осмотра у врача-педиатра и заполнения родителем (законным представителем) добровольного согласия на проведение процедуры», - уточнили в пресс-службе мэрии Кузнецка.

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