Общество

На улице Крупской в Пензе запретят остановку

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В сентябре на улице Крупской в Пензе появятся дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.

Речь идет об участке перед пересечением с улицей Гагарина.

«Как показали проверки, припаркованные на полосе движения транспортные средства создают препятствия для проезда иного автотранспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц и увеличивая предпосылки к совершению ДТП.

Несмотря на неоднократные обращения к собственникам ТС, отклика на данные призывы нет», - объяснили в пресс-службе администрации города.

Запрет не будет распространяться на общественный транспорт.

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Источник — фото 2 penza-gorod.ru
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Гость||

Да и вообще закрыть надо улицу эту.

Гость||

Ваще стоять запретите, на**р ... пусть все ездят, не стоят!

Гость||

Такой же бардак на соседних Леонова и Ударной, из 2 полос одна днем занята парковкой. В местах перехода создает неудобства пешеходам, там тоже не мешало подобные знаки поставить

Гость||

Жп на все сто!

Гость||

Гость писал(a):

Такой же бардак на соседних Леонова и Ударной
Их тоже закрыть!

Гость||

Зато на "треугольнике" напротив ВТУЗа сделали платную и она пустая, непорядок


Имя: Гость
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