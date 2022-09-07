На улице Крупской в Пензе запретят остановку

07.09.2022 | 16:07

В сентябре на улице Крупской в Пензе появятся дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.

Речь идет об участке перед пересечением с улицей Гагарина.

«Как показали проверки, припаркованные на полосе движения транспортные средства создают препятствия для проезда иного автотранспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц и увеличивая предпосылки к совершению ДТП.

Несмотря на неоднократные обращения к собственникам ТС, отклика на данные призывы нет», - объяснили в пресс-службе администрации города.

Запрет не будет распространяться на общественный транспорт.