На улице Крупской в Пензе запретят остановку

В сентябре на улице Крупской в Пензе появятся дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта.
Речь идет об участке перед пересечением с улицей Гагарина.
«Как показали проверки, припаркованные на полосе движения транспортные средства создают препятствия для проезда иного автотранспорта, тем самым уменьшая пропускную способность улиц и увеличивая предпосылки к совершению ДТП.
Несмотря на неоднократные обращения к собственникам ТС, отклика на данные призывы нет», - объяснили в пресс-службе администрации города.
Запрет не будет распространяться на общественный транспорт.
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Да и вообще закрыть надо улицу эту.