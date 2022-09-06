Общество

В Пензе ученики еще одной школы примкнут к движению «Юнармия»

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Более 9 500 пензенских школьников и студентов состоят в движении «Юнармия». А скоро их будет еще больше: к рядам активистов-патриотов решили примкнуть ребята из школы № 71. На базе образовательной организации уже в этом учебном году планируют создать отряд юнармейцев из учащихся 4-11-х классов.

Артем Потапов одним из первых записался в добровольцы.

«Это человек, который любит свою страну, патриот, и который занимается этим, готовится постоянно», - отметил пензенец.

В актовом зале школы учеников собрали для того, чтобы ознакомить их с деятельностью «Юнармии». Об этом ребятам рассказал руководитель регионального штаба Вячеслав Старшев.

«Действия знаменной группы, юный стрелок, строевая подготовка, остальные направления - техническое творчество, наука, экология, творчество, спорт. Участвуя здесь, можно чувствовать себя в единой детской организации», - рассказал он.

«Оттого, какими вы станете, зависит то, каким станет будущее всей нашей великой и любимой Родины», - подчеркнула директор школы № 71 г. Пензы Ирина Гусева.

В рамках знакомства с движением юнармейцев ребятам показали несколько видеороликов о подвигах и самопожертвовании.

Кроме того, в школе собираются открыть и кадетский класс. Есть все предпосылки к тому, что он будет сформирован к следующему учебному году.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Вот только таких молодых людей можно принимать в ВУЗ на бюджет и без всяких баллов!!!

Гость||

Им уже рассказали, что за родину не страшно умирать?

Гость||

«который занимается этим, готовится постоянно»,

Чем этим? К чему готовится? Что за чушь? Чем больше дубов, тем крепче оборона?

Гость||

В Северной столице мигрант из Узбекистана соблазнил 13-летнюю девочку, которая несколько дней назад родила от него ребенка. Молодого отца задержали за секс с несовершеннолетней.

В минувший понедельник, 5 сентября, в полицию поступила информация из роддома на улице Тамбасова о том, что к ним поступила 14-летняя беременная гражданка Узбекистана. Девочка благополучно родила ребенка и спустя некоторое время выписалась.

Полиция в ходе проверки установила, что отцом ребенка является 22-летний мигрант, который соблазнил девочку в квартире на Штурманской улице. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Гость||

А Ирина Гусева правильно голосует? Не в врёт? Детям правильные уроки преподает?

Гость||

Жить не надо, как в цивилизованных странах, у нас надо только умереть за хуету


Имя: Гость
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