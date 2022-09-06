В Пензе ученики еще одной школы примкнут к движению «Юнармия»

06.09.2022 | 18:53

Более 9 500 пензенских школьников и студентов состоят в движении «Юнармия». А скоро их будет еще больше: к рядам активистов-патриотов решили примкнуть ребята из школы № 71. На базе образовательной организации уже в этом учебном году планируют создать отряд юнармейцев из учащихся 4-11-х классов.

Артем Потапов одним из первых записался в добровольцы.

«Это человек, который любит свою страну, патриот, и который занимается этим, готовится постоянно», - отметил пензенец.

В актовом зале школы учеников собрали для того, чтобы ознакомить их с деятельностью «Юнармии». Об этом ребятам рассказал руководитель регионального штаба Вячеслав Старшев.

«Действия знаменной группы, юный стрелок, строевая подготовка, остальные направления - техническое творчество, наука, экология, творчество, спорт. Участвуя здесь, можно чувствовать себя в единой детской организации», - рассказал он.

«Оттого, какими вы станете, зависит то, каким станет будущее всей нашей великой и любимой Родины», - подчеркнула директор школы № 71 г. Пензы Ирина Гусева.

В рамках знакомства с движением юнармейцев ребятам показали несколько видеороликов о подвигах и самопожертвовании.

Кроме того, в школе собираются открыть и кадетский класс. Есть все предпосылки к тому, что он будет сформирован к следующему учебному году.