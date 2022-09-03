Педагоги из Пензенской области посостязались в водной гонке

Туристический слет педагогов на базе детского лагеря «Радуга» в разгаре. На отдельном этапе команды переместились на берег реки Вяди, где состоялась водная командная гонка.
«Участникам необходимо преодолеть шесть этапов, в том числе прохождение «змейки», ворота прямого и обратного входа, ворота заднего входа, спасение пострадавшего», - рассказала педагог дополнительного образования Виктория Шаманова.
Последнее задание - одно из самых важных, штраф в случае неудачи - 250 секунд. В роли утопающего выступил зеленый буй, в который нужно попасть специальным устройством.
«Один конец держится в руке, вторым замахиваются», - пояснила Виктория Шаманова.
Двое участников от команды вышли на каяках, еще четверо - на спортивном катамаране. Некоторые волновались за равновесие на плаву.
«Не страшно, я не на каяке», - отметил участник команды Спасского района Андрей Марков.
Его команде не удалось только одно - спасти «человека». Шанс на победу стал выше у педагогов из Нижнего Ломова.
«Главное - без штрафов хорошо проплыть и чтобы никто в воду не свалился», - наметила участница команды Таисия Павлова.
В итоге всем удалось выйти сухими из воды и отправиться на долгожданный ужин.
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В школах и так учить не кому, а все равно на какой то шобол учителей собирают