Педагоги из Пензенской области посостязались в водной гонке

03.09.2022 | 20:30

Туристический слет педагогов на базе детского лагеря «Радуга» в разгаре. На отдельном этапе команды переместились на берег реки Вяди, где состоялась водная командная гонка.

«Участникам необходимо преодолеть шесть этапов, в том числе прохождение «змейки», ворота прямого и обратного входа, ворота заднего входа, спасение пострадавшего», - рассказала педагог дополнительного образования Виктория Шаманова.

Последнее задание - одно из самых важных, штраф в случае неудачи - 250 секунд. В роли утопающего выступил зеленый буй, в который нужно попасть специальным устройством.

«Один конец держится в руке, вторым замахиваются», - пояснила Виктория Шаманова.

Двое участников от команды вышли на каяках, еще четверо - на спортивном катамаране. Некоторые волновались за равновесие на плаву.

«Не страшно, я не на каяке», - отметил участник команды Спасского района Андрей Марков.

Его команде не удалось только одно - спасти «человека». Шанс на победу стал выше у педагогов из Нижнего Ломова.

«Главное - без штрафов хорошо проплыть и чтобы никто в воду не свалился», - наметила участница команды Таисия Павлова.

В итоге всем удалось выйти сухими из воды и отправиться на долгожданный ужин.