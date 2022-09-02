Общество

В Пензенской области за сутки выявили более 430 случаев COVID-19

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В пятницу, 2 сентября, в Пензенской области суточный прирост пациентов с коронавирусом составил 439.

1-го числа подтвердилось 420 случаев коронавируса.

Наибольшее число новых пациентов (212) прибавилось в Пензе. 40 случаев инфекции выявили в Пензенском районе, 32 - в Никольском, 20 - в Нижнеломовском, 19 - в Кузнецком, 14 - в Сердобском, по 13 - в Башмаковском и Каменском, по 11 - в Белинском и Земетчинском, 10 - в ЗАТО Заречный.

Менее чем по 10 случаев подтвердилось в Мокшанском (9), Тамалинском (7), Спасском (5), Бековском, Бессоновском, Пачелмском, Шемышейском (по 3), Городищенском, Камешкирском, Малосердобинском, Наровчатском (по 2), Колышлейском, Лунинском, Неверкинском (по 1) районах.

За сутки госпитализировано 46 пациентов.

В Пензенской области общее число случаев коронавируса достигло 195 216.

За минувшие 24 часа медики выписали 294 пациента и зарегистрировали 2 новые смерти от коронавирусной пневмонии.

Общее количество выздоровлений - 185 059, смертей - 6 038, сообщили в региональном оперативном штабе.

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Гость||

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Гость||

Это фейк. Чем докажете что это не ложь? Хватит врать то.


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