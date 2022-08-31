Общество

В 5-м Виноградном проезде люди вынуждены греть воду на газе

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«Горячей воды у нас нет почти месяц. Никаких мер не принимает никто», - пожаловалась пенсионерка.

В доме № 3 в 5-м Виноградном проезде много пожилых, есть люди немощные, за которыми ухаживают сиделки. Решать бытовые вопросы при отсутствии кипятка трудно даже тем, кто способен обслуживать себя самостоятельно.

«Тазик наберешь - и купаешься в тазике. И все делаешь тазиком. Воды нет», - рассказала жительница дома.

За домом пролегли траншеи, огорожена большая территория. Понятно, что ресурсники ведут серьезную работу, старые трубы меняют на новые. Материалы в наличии, но специалистов не видно. Был один, сидел в тракторе, как заметил съемочную группу 11 канала, тут же уехал.

«Ждем, что будет горячая вода. Греем воду на газе», - пояснила пензячка.

«Сначала писали, что до 4 августа не будет только, а потом звонила соседка - никто трубку не берет или берут и ничего не говорят, в общем», - возмутилась жительница дома.

«Нарушение выявлено, устранение - силами ресурсоснабжающей организации. Нет обратки на домах. По всем остальным вопросам обращайтесь в управляющую компанию», - заявила диспетчер ресурсной компании.

Журналисты позвонили в АО «Арбековское», где пояснили: задвижку перекрыли по просьбе ресурсника, так как надо было завершить работу. Сетевики должны прислать официальное письмо, когда доделают, но бумаги пока нет, значит, еще не закончили.

Ремонт тепловых коммуникаций в Арбекове поражает масштабами - раскопки ведут в разных дворах. Но на проспекте Строителей, 1, по крайней мере, есть информационный щит с указанием сроков - 30 ноября.

В 5-м Виноградном висит лишь июльское объявление с просьбой убрать машины.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Задрали коз..ы без воды держать пол-лета!

Гость||

Так написано, как будто это что-то плохое.

Гость||

До выборов вероятно обещают дать воду?

Гость||

В АрбековО

Гость||

В АрбековО


Имя: Гость
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