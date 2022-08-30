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Общество

За месяц суточное число заразившихся COVID пензенцев выросло в 6 раз

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В Пензенской области за сутки подтвердилось 329 случаев коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 30 августа, сообщили в региональном оперативном штабе.

Если в первых числах августа выявляли 54-56 заразившихся, то в конце месяца это количество превысило 320. Таким образом, суточное количество случаев коронавирусной инфекции к 30-му числу выросло в 6 раз.

Лидерами суточной статистики по заболеваемости стали Пенза (109 новых пациентов) и Кузнецк (74).

Также случаи инфекции подтвердили в Шемышейском (19), Мокшанском (16), Сердобском (15), Каменском (13), Белинском, Тамалинском (по 11), Пензенском (9), Иссинском, Нижнеломовском (по 7), Неверкинском (5), Спасском, Башмаковском (по 4), Бессоновском, Земетчинском, Камешкирском, Колышлейском (по 3), Городищенском, Лопатинском (по 2), Лунинском, Пачелмском, Сосновоборском (по 1). В ЗАТО Заречный зарегистрировали 6 случаев.

За сутки госпитализировали 37 заразившихся.

Общее число случаев инфекции в регионе достигло 193 993.

За минувшие 24 часа медики выписали 267 пациентов. Новых смертей от коронавирусной пневмонии не зарегистрировано.

Итого выздоровевших - 184 002, умерших - 6 032, добавили в оперативном штабе.

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Гость||

В Рязани 1400+ заболевших, в ТЦ ничего не меряют.

Гость||

у человека давление поднялась температатура он пришел в аптеке в торговый центр за таблетками от давления его не пускают он падает и умирает ! какие ещё замеры могут быть

Гость||

Хуйня бабы ещё нарожают!!!

Гость||

Ну и что, что увеличилось число заразившихся? Зато процент госпитализаций в разы снизился, а смертность вообще практически до нуля упала А у многих, если не у большинства протекает совершенно бессимптомно. По сравнению с гриппом ковидла превратилась в лёгкое недомогание.


Имя: Гость
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