Госавтоинспекция просит напомнить детям правила безопасности на дороге

27.08.2022 | 12:59

За 7 месяцев 2022 года в Пензенской области случилось 98 ДТП с участием детей, в которых 6 юных участников дорожного движения погибли и 105 получили травмы.

Об этом сообщил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Печальный перечень продолжает пополняться. 24 августа погибли 73-летняя женщина и ее 6-летняя внучка. На трассе между селами Кижеватово и Чемодановка их насмерть сбила «Лада-Гранта» под управлением 24-летнего водителя.

Специалисты отмечают, что количество ДТП с участием детей и подростков увеличивается в августе-сентябре, когда они возвращаются после летнего отдыха, отвыкнув от интенсивного движения транспорта.

Поэтому до начала сентября сотрудники Госавтоинспекции дополнительно проверят улично-дорожную сеть близ детсадов и школ, проведут акции и мероприятии для детей и родителей, примут участие в родительских собраниях и заседаниях педсоветов.

«Освежать в памяти правила безопасного поведения на дороге необходимо постоянно, но в конце лета эти напоминания особенно актуальны», - резюмировали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.