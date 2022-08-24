Женщина и ребенок: очевидцы рассказали о смертельном ДТП под Пензой

Очевидцы рассказали о смертельной аварии с участием автомобиля такси. По словам пользователей соцсетей, на трассе М5 в Бессоновском районе погибли женщина и ребенок.
Первые сообщения о трагедии появились в социальных сетях после 20:00. «Пробка со стороны Самары на М5, страшная авария между селом Кижеватово и Чемодановкой. Женщина и ребенок лежали на асфальте», - написала участница водительского чата в Viber.
Около 21:00 там же появился скриншот диалога из чата жителей Чемодановки. «Есть две жертвы, погибли бабушка и внучка, переходили трассу», - пояснил интернет-пользователь.
Фото с места смертельной аварии опубликовали в водительском телеграм-канале. Автор снимка написал, что на автомобиле - символика «Яндекс.Такси».
По данным на 21:35, движение по указанному участку трассы затруднено, протяженность затора составляет около 4 км.
Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.
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жалко конечно, но в том месте нет пешеходного перехода и дорога не освещена. куда они ломанулись? если по обочине шли и их задело, то другой разговор