Женщина и ребенок: очевидцы рассказали о смертельном ДТП под Пензой

24.08.2022 | 21:40

Очевидцы рассказали о смертельной аварии с участием автомобиля такси. По словам пользователей соцсетей, на трассе М5 в Бессоновском районе погибли женщина и ребенок.

Первые сообщения о трагедии появились в социальных сетях после 20:00. «Пробка со стороны Самары на М5, страшная авария между селом Кижеватово и Чемодановкой. Женщина и ребенок лежали на асфальте», - написала участница водительского чата в Viber.

Около 21:00 там же появился скриншот диалога из чата жителей Чемодановки. «Есть две жертвы, погибли бабушка и внучка, переходили трассу», - пояснил интернет-пользователь.

Фото с места смертельной аварии опубликовали в водительском телеграм-канале. Автор снимка написал, что на автомобиле - символика «Яндекс.Такси».

По данным на 21:35, движение по указанному участку трассы затруднено, протяженность затора составляет около 4 км.

Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.