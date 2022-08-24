Происшествия

Женщина и ребенок: очевидцы рассказали о смертельном ДТП под Пензой

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Очевидцы рассказали о смертельной аварии с участием автомобиля такси. По словам пользователей соцсетей, на трассе М5 в Бессоновском районе погибли женщина и ребенок.

Первые сообщения о трагедии появились в социальных сетях после 20:00. «Пробка со стороны Самары на М5, страшная авария между селом Кижеватово и Чемодановкой. Женщина и ребенок лежали на асфальте», - написала участница водительского чата в Viber.

Около 21:00 там же появился скриншот диалога из чата жителей Чемодановки. «Есть две жертвы, погибли бабушка и внучка, переходили трассу», - пояснил интернет-пользователь.

Фото с места смертельной аварии опубликовали в водительском телеграм-канале. Автор снимка написал, что на автомобиле - символика «Яндекс.Такси».

По данным на 21:35, движение по указанному участку трассы затруднено, протяженность затора составляет около 4 км.

Официальной информации по поводу случившегося пока не поступало.

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Источник — фото t.me/sova_penza58
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Гость||

жалко конечно, но в том месте нет пешеходного перехода и дорога не освещена. куда они ломанулись? если по обочине шли и их задело, то другой разговор

Гость||

Куда они ломанулись, если там на самом деле нет перехода? Ломанулась, по логике, бабушка со сниженным инстинктом самосохранения и ответственности за маленького ребёнка. Угробила дитя невинное, послушное выжившему из ума взрослому. Вот так ни за что, ни про что.

Если есть очевидцы, они должны рассказать правду. Если не нам, то органам следствия.

Гость||

Давайте не будем рассуждать кто прав, кто виноват. Просто молча посочувствуем. Знаю погибших, прошу воздержаться от неуместных комментариев.

Гость||

А где их хвалёные камеры, которые делают дороги безопаснее и качественнее?

Гость||

Что за дурачок тут усирается?

Гость||

А ты не усирайся. Прими пожалуйста лоперамид и спи спокойно

Гость||

Гость писал(a):

Знаю погибших, прошу воздержаться от неуместных комментариев.
нам все равно знаешь ты их или нет. мы обсуждаем происшествие и пока ничего лишнего не сказано (кроме последних двух комментариев)

Гость||

Самоликвидация бывает

Гость||

Доколе?

Гость||

Гость писал(а):

> Давайте не будем рассуждать кто прав, кто виноват. Просто молча

> посочувствуем. Знаю погибших, прошу воздержаться от неуместных

> комментариев.

Кто погиб?

Гость||

Гость писал(a):

Доколе?
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Имя: Гость
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