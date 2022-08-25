Общество

В Пензе «Т Плюс» обеспечит всех клиентов горячей водой до 1 сентября

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В Пензе компания «Т Плюс» обеспечит своих клиентов горячим водоснабжением до 1 сентября. К этому дню будет завершен основной объем работ при подготовке теплосетевой инфраструктуры города к зиме. На заключительной стадии - повторные гидравлические испытания трубопроводов, реконструкция основных участков теплосети.

«Там, где работы продолжаются, организована временная схема подачи горячей воды. Мы понимаем необходимость поставки ресурса к этой дате, поэтому, несмотря на то что работы по перекладкам ведутся, теплоноситель будет подан. В случае выявления повреждения на сетях дефект будет устранен в нормативные сроки», - отметил и. о. технического директора Пензенских тепловых сетей ПАО «Т Плюс» Дмитрий Шелихов.

В рамках подготовки города к зиме компания «Т Плюс» проводит гидравлические испытания трубопроводов. Также ведется реконструкция тепловых сетей. Их точную локацию горожане могут увидеть на сайте http://penza-rekonstrukciya-2022.tilda.ws/.

Всего в 2022 году в Пензе «Т Плюс» заменит порядка 4,4 км тепловых сетей, из них 3 км - магистральные. Общая сумма инвестиций составит 850 млн рублей без НДС, из них 523 млн - на тепловые сети и 327 млн - на объекты генерации.

Кроме того, по фонду содействия реформированию ЖКХ запланированы инвестиции в размере 805 млн рублей (без НДС) на перекладку 25 км квартальных теплосетей и модернизацию 19 ЦТП.

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Источник — фото pixabay.com
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