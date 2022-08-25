Пензенцев раздражает рост цен на продукты и ЖКУ

25.08.2022 | 16:37

Каждый второй опрошенный житель Пензы недоволен ростом цен на продукты питания. Также горожан волнует увеличение сумм в квитанциях оплаты ЖКУ.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob в конце июля. В нем приняли участие представители экономически активного населения областного центра.

Эксперты сравнили полученные данные с декабрьским опросом и пришли к выводу, что пензенцев стал чаще раздражать рост стоимости услуг коммунальщиков (16% опрошенных против 12% в декабре), товаров для дома и бытовой химии (10% и 5% соответственно), бытовой техники (4% против менее чем 1%).

Если в декабре 2021 года пензенцы часто выражали недовольство повышением цен на бензин, то теперь критикуют подросшие на 0,39% (согласно данным Росстата) суммы лишь 6% опрошенных.

«Даже если цены не растут, все равно находятся люди, которые по инерции продолжают ворчать про подорожание. Чего не скажешь про цены на продукты: судя по цифрам официальной статистики, они выросли на 12,54%, и эта динамика раздражает каждого второго жителя Пензы», - подметили специалисты.