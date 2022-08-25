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Общество

Пензенцев раздражает рост цен на продукты и ЖКУ

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Каждый второй опрошенный житель Пензы недоволен ростом цен на продукты питания. Также горожан волнует увеличение сумм в квитанциях оплаты ЖКУ.

Об этом свидетельствует опрос, проведенный сервисом SuperJob в конце июля. В нем приняли участие представители экономически активного населения областного центра.

Эксперты сравнили полученные данные с декабрьским опросом и пришли к выводу, что пензенцев стал чаще раздражать рост стоимости услуг коммунальщиков (16% опрошенных против 12% в декабре), товаров для дома и бытовой химии (10% и 5% соответственно), бытовой техники (4% против менее чем 1%).

Если в декабре 2021 года пензенцы часто выражали недовольство повышением цен на бензин, то теперь критикуют подросшие на 0,39% (согласно данным Росстата) суммы лишь 6% опрошенных.

«Даже если цены не растут, все равно находятся люди, которые по инерции продолжают ворчать про подорожание. Чего не скажешь про цены на продукты: судя по цифрам официальной статистики, они выросли на 12,54%, и эта динамика раздражает каждого второго жителя Пензы», - подметили специалисты.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Рост цен на какие товары и услуги вас волнует?

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Гость||

Качество падает, цены растут!

Гость||

Это все диверсанты, подрывающие основы, так сказать...

Гость||

На электроэнергию тариф конский - 3,89 руб./кВт⋅ч.

На тепловую энергию конский - 2011.68 руб./Гкал.

А эти дурачки только о ценах на продукты усираются.

Гость||

Купил Фэри, одна вода

Гость||

А чинков не чего н раздражает?у них все гуд?зп и премии растут все выше?при этом область вымирает?

Гость||

Ничего не раздражает. Мы голосовали за это и если будет надо, то проголосуем еще.

Гость||

Гость писал(a):

Купил Фэри, одна вода
Тебе полегчает если в твоей фэри добавить полипропиленгликоль который и является загустителем во всех средствах для мытья посуды? Можно твоя фэри сделать чтобы ложка стояла.

Гость||

Бабы ещё нарожают!

Гость||

обложили народ запретами и штрафами и творят что хотят! зачем нам такое правительство, которым НАПЛЕВАТЬ на свою державу?..

Гость||

Главное - что мы постоянно встаем с колен!

Гость||

Гость писал(a):

Мы голосовали за это
Это правда. В том числе игнорированием дня голосования.

Гость писал(a):

и если будет надо, то проголосуем еще.
Причём уже 11 сентября 2022 года на выборах в Законодательное собрание Пензенской области.

Имя: Гость
Комментарий:

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