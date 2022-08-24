В Заречном готовы принять здание МРЭО на баланс и начать ремонт

24.08.2022 | 09:12

На прямую линию главы Заречного Олега Климанова, которая прошла во вторник, 23 августа, поступил вопрос, когда в городе откроют МРЭО ГИБДД, закрытый в ноябре 2019 года.

«Обещали возобновление работы в декабре 2021 года. Сейчас август 2022-го, а новых данных так и нет», - высказал недовольство горожанин.

«Действительно, три года назад решением Управления МВД Пензенской области МРЭО в Заречном был ликвидирован. На протяжении всего этого времени мы вели переговоры с руководством УМВД о возобновлении работы, и нам удалось достичь согласия. В начале этого года мы рассмотрели все варианты и решили, что наиболее удачным будет размещение МРЭО в том же здании, где он находился всегда, но не на втором, а на первом этаже», - напомнил предысторию глава Заречного.

Муниципалитет готов приступить к ремонту помещений, однако УМВД должно передать ему здание в собственность. Пока этого не произойдет, город не имеет права тратить бюджетные средства.

«Мы обратились в Росимущество. Отдел, который занимается Пензенской областью, находится в Саранске. Вопрос там застрял. Надеемся, что в ближайшее время он решится и мы сможем приступить к приведению помещения в порядок, чтобы начать работу МРЭО», - высказал свою точку зрения Олег Климанов.

Он добавил, что требования за три года поменялись: необходимо не только помещение для сотрудников, но и площадка с навесом для осмотра.

«Но эти вопросы все решаемые, мы готовы приступить к их решению, как только помещение будет передано в нашу собственность», - закрыл тему глава Заречного.