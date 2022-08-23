К 1 Сентября МТС разогнала домашний интернет в Пензе до 1 Гбит/с

23.08.2022 | 17:27

Компания МТС завершила очередной этап модернизации сетей фиксированной связи в Пензе. Благодаря подключению нового оборудования возможность пользоваться интернетом на скорости до 1 Гбит/с получили еще 29 тысяч жителей областного центра.

Модернизация охватила более 800 домов - более 114 тысяч квартир. В многоэтажках, расположенных на улицах 8 Марта и Окружной, в районе памятника Победы, в микрорайонах Арбеково, ГПЗ-24 и Шуист, заработала новая технология МТС, позволяющая жителям пользоваться гигабитным интернетом.

Даже во время пиковых нагрузок на Сеть на всех домашних устройствах у членов семьи будет стабильно высокая скорость: можно скачивать тяжелые файлы, смотреть видео в формате 4К, играть в онлайн-игры, участвовать в видеоконференциях, вести прямые эфиры.

«Мы модернизировали фиксированную сеть к началу учебного года, так как понимаем, что после окончания каникул и сезона отпусков возрастает нагрузка на домашний интернет. Каждый член семьи обычно пользуется несколькими гаджетами: планшетом, телефоном, ноутбуком. Подключение к гигабитному интернету гарантирует, что при любых нагрузках на каждом устройстве будет достаточно скорости для онлайн-работы, учебы и развлечений. А наше пакетное предложение, объединяющее домашний интернет, ТВ и мобильную связь, позволит сэкономить бюджет, тем более что первый месяц пользование предоставляется бесплатно», - прокомментировал директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко.

Для подключения домашнего сверхбыстрого интернета потребуется Wi-Fi-роутер или оборудование, которое имеет порт Ethernet с пропускной способностью 1 Гбит/с, а также техническая возможность по конкретному адресу. Уточнить, подключен ли дом к гигабитной сети, можно на сайте МТС в Пензенской области.