Общество

Пензячке в Тюмени вернули утраченный после болезни голос

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Врачи Тюменской областной клинической больницы № 1 вернули голос жительнице Пензы, которая молчала больше полугода. Об этом сообщается на странице учреждения здравоохранения в соцсети «ВКонтакте».

В конце зимы женщина перенесла тяжелую операцию в Пензе, долго находилась в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. После лечения у нее начались осложнения, развился стеноз трахеи IV степени. В итоге просвет гортани и трахеи полностью зарос, пензячка дышала только с помощью трахеостомы.

В Пензе не нашлось врачей, которые бы взялись за редкий случай. Женщина связалась сначала со специалистами из Москвы, но операцию раз за разом откладывали, врач не был уверен в успехе.

Практически в последний момент пензячка решила поехать к тюменским хирургам. Сложность заключалась в том, что рубцовая ткань образовалась очень близко к голосовым связкам, поэтому требовалась ювелирная аккуратность.

Операция длилась 1,5 часа, торакальные хирурги восстановили просвет в трахее и установили Т-образный стент. Через пару дней после операции пациентка вновь смогла разговаривать.

Сейчас она вернулась домой в Пензу, но спустя несколько месяцев снова поедет к тюменским врачам, которые в завершение лечения выполнят пластику трахеи.

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Источник — фото vk.com/okb1tmn
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Гость||

врачи - молодцы! женщине - не болеть!

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