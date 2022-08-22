Ольга Чистякова: Жители спасают села, взяв на воспитание детей

22.08.2022 | 11:38

В Малосердобинском районе семьи берут на воспитание приемных детей, спасая села от вымирания, а школы - от закрытия. Проведать их приехала депутат Законодательного собрания, руководитель отделения «Союза женщин России» по Пензенской области Ольга Чистякова.

«О духовном подвиге жителей Малосердобинского района в регионе мало кто знает. С 2010 года практически все взрослое трудоспособное население занимается детьми, которые оказались не нужны своим родителям. Сейчас такие семьи объединились и создали некоммерческую организацию, главная цель которой - передать накопленный опыт. Уверена, что их примеру могут последовать и другие», - сказала парламентарий.

Вася и Лиза - брат и сестра. Когда их нашли органы опеки, Лизе было 7 лет, Васе - 5. У детей была дистрофия, они не обладали навыками социализации и имели целый набор сложных диагнозов. Приемная мать Татьяна Александровна адаптировала их к жизни. А вскоре она приняла на воспитание еще одну девочку, которая осталась без родителей.

Всего у Татьяны Александровны 10 детей - 7 родных и 3 приемных. Старшие создали семьи и подарили матери 8 внуков.

А супруги Артамоновы решили принять ребенка, когда вырос и уехал из дома их единственный сын. 12-летнего Эмиля, от которого отказались две семьи, они взяли в 2015 году. Парень отлично окончил школу, сейчас ему уже 19, он учится в Пензе на повара.

Егора, не прижившегося в предыдущих приемных семьях, Артамоновы тоже взяли подростком. Сейчас юноше 16, он планирует поступать в архитектурно-строительный колледж.

Третий мальчик, Николай, появился в семье всего несколько дней назад. 1 сентября он станет вторым первоклассником в Старом Славкине.

«Демография - это фундамент общества: от того, насколько эффективно мы научимся преодолевать проблемы в этой сфере, во многом будет зависеть будущее Пензенской области, страны в целом. Необходима серьезная национальная программа, рассчитанная на десятилетия, главным эффектом которой должны стать прирост населения, увеличение рождаемости.

Пример приемных семей Малосердобинского района заслуживает всесторонней поддержки. Для таких матерей, безусловно, должны существовать награды местного и федерального уровня. Пока орден «Мать-героиня» положен только женщинам, родившим и воспитавшим своих детей. Президент России Владимир Путин назначил наряду с орденом еще и денежную выплату в один миллион рублей. Убеждена, что аналогичную награду надо разработать и для приемных родителей», - сказала Ольга Чистякова, подводя итоги визита в Малосердобинский район.