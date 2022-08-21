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Общество

Маргарин и сахар: названы продукты, подорожавшие более чем на 40%

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В июле годовая инфляция в РФ составила 15,45%. Однако есть продукты, рост цен на которые намного превысил этот показатель.

Рейтинг составили аналитики экспертно-аналитического центра агробизнеса. Они проследили динамику стоимости 121 товара за год и отметили, что в июле 2022-го снижение цен наблюдается лишь по 5 позициям в этом списке. 81 продукт дорожал ежемесячно.

Лидерами роста стоимости стали такие товары, как маргарин (подорожал за год на 49,6%), сахар-песок (44,2%), репчатый лук (43,2), томатные консервы (40,7%), сгущенное молоко (39%), шлифованный рис (38%), печенье (36%%), мороженые кальмары (35,9%), сухофрукты (35,4%), горох и фасоль (34,8%), соль (34,8%).

«Рост цен ниже уровня инфляции (меньше чем на 15,45%) отмечался на шоколад, сосиски и сардельки, рыбу живую и охлажденную, бананы, колбасу полукопченую и варено-копченую, рыбу мороженую разделанную (кроме лососевых пород), масло оливковое, чеснок, колбасу вареную», - говорится в исследовании.

За год на 47,4% уменьшились ценники на свеклу, на 30,5% - на морковь, на 24,3% - на капусту белокочанную, на 2,7% - на картофель. Аналитики объясняют снижение существенным увеличением объема предложения этих овощей на рынке.

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