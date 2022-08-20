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Общество

Врач рассказал о травмах детей при езде на самокатах и велосипедах

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На сайте Министерства здравоохранения Пензенской области опубликованы рекомендации, как минимизировать риск получения ребенком травмы. Советы дал врач-хирург городской детской поликлиники № 6 Эльдар Ахмедов.

По словам детского доктора, чаще всего травмируются голова, подбородок, губы, руки и ноги.

К примеру, падение при катании на самокате или скейтборде часто происходит на выпрямленные руки и заканчивается переломом лучевой кости или костей предплечья. А при падении назад - локтями в землю - ребенок может получить перелом плеча. Эта травма распространена у юных любителей катания на гироскутере.

Катаясь на беговеле (велосипед без педалей для детей до 6 лет) или обычном велосипеде, дети резко останавливаются перед препятствием, налетают на руль и получают закрытую травму живота. При падении ребенка на большой скорости возможен очень глубокий «асфальтный ожог». При попадании ноги в спицы заднего колеса во время катания на багажнике ребенок получает скользящие травмы кожи и мягких тканей, иногда - переломы пальцев.

Наиболее серьезные повреждения получают подростки, которые ездят без защиты и шлемов на специальных скоростных велосипедах, предназначенных для экстремального катания или для выполнения трюков. У них диагностируют тяжелые черепно-мозговые травмы в сочетании с повреждением внутренних органов, а также различные виды переломов костей конечностей.

Опасной может быть и езда на электросамокате без средств защиты: падение на большой скорости чревато переломами костей черепа, разрывом селезенки, сотрясением мозга. Травмы получают и пешеходы, в которых врезаются юные гонщики.

«Чтобы переломы, растяжения и синяки не портили жизнь родителям и не вызывали стресс у ребенка, следует научить его правильно тормозить, маневрировать, группироваться при падении», - советует врач.

На велосипеде, самокате и роликах необходимо ездить в шлеме и экипировке. Шлем на 85% снижает риск получения травм головы - от незначительной до тяжелой черепно-мозговой. В вопросе безопасности родители должны быть непреклонны. При движении на электросамокате следует также использовать наколенники и локтевые щитки, а также защитить спину и запястья.

Если ребенку подарили ролики, то нужно отработать технику правильного падения: вперед на колени, а затем - на руки.

При падении ребенка родителям важно не впадать в панику, так как ребенок чутко реагирует на их состояние. При любой травме, особенно при жалобах на головокружение или острую боль в теле, необходимо показать ребенка детскому доктору.

Ранее врач-педиатр рассказала о том, какие опасности могут подстерегать на детских площадках.

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Источник — фото № 2 health.pnzreg.ru
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