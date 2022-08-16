Педиатр рассказала пензенцам об опасностях на детских площадках

16.08.2022 | 11:30

Врач-педиатр пензенской Городской детской поликлиники № 6 Любовь Кашаева напомнила родителям малышей о возможных травмах, которые ребенок может получить во время прогулки и на детской площадке.

Детская площадка - потенциальный источник повышенного травматизма. Даже незначительная травма может закончиться переломом, поэтому дети не должны ни на минуту оставаться без присмотра взрослых.

Среди инцидентов на игровых площадках лидируют повреждения с участием качелей. Особенно опасны карусели и качели, которые не фиксируют ребенка на сиденьях: дети могут слететь с них, не рассчитав силу раскачивания.

«При резком падении ребенок может получить не просто ушиб, а перелом позвоночника», - предупредила Любовь Кашаева.

Качели на жестких подвесах-трубах также могут привести к тяжелым травмам.

Прыжки с горки, крыши беседки, машины, домика, оборудования для лазания часто приводят к ушибам и переломам конечностей.

Ушибы пальцев стопы и кисти становятся результатом просовывания рук между крепежными частями качелей, закручивания подвижных элементов подвеса. Часто дети получают раны лба, ударившись об острый край качелей, карусели, горки.

Угрозу таит в себе безобидная, на первый взгляд, детская песочница. В ней могут побывать кошки, собаки, грызуны и птицы, являющиеся потенциальными переносчиками инфекционных заболеваний. Мусор, острые предметы, осколки стекла грозят травмами рук. Поэтому, прежде чем пустить ребенка играть в куличики, следует осмотреть песочницу. Кроме того, необходимо пристально следить, чтобы малыш не ел песок, не облизывал игрушки.

Родителям необходимо обратить внимание и на территорию, прилегающую к зоне детских игр.

«Никто не может предвидеть, чем закончится падение с дерева, прыжок с крыши гаража, игры на строительной площадке: легким ушибом или тяжелым переломом», - предупредила врач.