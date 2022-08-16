Педиатр рассказала пензенцам об опасностях на детских площадках

Врач-педиатр пензенской Городской детской поликлиники № 6 Любовь Кашаева напомнила родителям малышей о возможных травмах, которые ребенок может получить во время прогулки и на детской площадке.
Детская площадка - потенциальный источник повышенного травматизма. Даже незначительная травма может закончиться переломом, поэтому дети не должны ни на минуту оставаться без присмотра взрослых.
Среди инцидентов на игровых площадках лидируют повреждения с участием качелей. Особенно опасны карусели и качели, которые не фиксируют ребенка на сиденьях: дети могут слететь с них, не рассчитав силу раскачивания.
«При резком падении ребенок может получить не просто ушиб, а перелом позвоночника», - предупредила Любовь Кашаева.
Качели на жестких подвесах-трубах также могут привести к тяжелым травмам.
Прыжки с горки, крыши беседки, машины, домика, оборудования для лазания часто приводят к ушибам и переломам конечностей.
Ушибы пальцев стопы и кисти становятся результатом просовывания рук между крепежными частями качелей, закручивания подвижных элементов подвеса. Часто дети получают раны лба, ударившись об острый край качелей, карусели, горки.
Угрозу таит в себе безобидная, на первый взгляд, детская песочница. В ней могут побывать кошки, собаки, грызуны и птицы, являющиеся потенциальными переносчиками инфекционных заболеваний. Мусор, острые предметы, осколки стекла грозят травмами рук. Поэтому, прежде чем пустить ребенка играть в куличики, следует осмотреть песочницу. Кроме того, необходимо пристально следить, чтобы малыш не ел песок, не облизывал игрушки.
Родителям необходимо обратить внимание и на территорию, прилегающую к зоне детских игр.
«Никто не может предвидеть, чем закончится падение с дерева, прыжок с крыши гаража, игры на строительной площадке: легким ушибом или тяжелым переломом», - предупредила врач.
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penzainform.ru писал(a):Ну вот, скоро так будут отвечать на вопросы почему не оборудуют детские площадки.