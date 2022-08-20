Пензенец раскритиковал идею ямочного ремонта дороги к «Березовой роще»

20.08.2022 | 11:36

Дорога к санаторию «Березовая роща» в Пензенском районе доводит водителей до отчаяния. Об этом сообщил на странице губернатора Олега Мельниченко в соцсети «ВКонтакте» автовладелец Алексей Т.

«Денег сделать дорогу в санаторий «Березовая роща» все никак не найдут! Как вообще можно довести дорогу до такого состояния?! Люди подвеску на машинах уже устали ремонтировать из-за этих ям на дороге!» - выразил он свое возмущение.

Ответ дали в правительстве региона. В нем говорится, что проектно-сметная документация на ямочный ремонт дороги находится на экспертизе.

«После получения положительного заключения будут объявлены конкурсные процедуры на выполнение ремонтных работ. Срок проведения - сентябрь 2022 года», - уточняется в комментарии.

Однако такое положение дел не удовлетворило Алексея. «Ямочный ремонт? Вы серьезно? Эта дорога из одних заплаток состоит, по ней уже едешь как по стиральной доске! И почему, собственно, в сентябре? Ямы появились еще весной. Я даже скажу больше: они там каждую весну появляются, и то, что заделают в сентябре, в марте растает вместе со снегом», - обрисовал мужчина ситуацию.

По его мнению, дороге на «Березовую рощу», на которой «лишь заплатки и трещины», требуется не ямочный, а капитальный ремонт.