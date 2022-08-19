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Общество

В Пензенской области незаконно потребовали оплатить спецстоянку

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Житель Нижнего Ломова обратился в прокуратуру, после того как не смог получить автомобиль ВАЗ-2110 со специализированной стоянки.

Машина была помещена туда 30 марта, когда управлявшего ею водителя задержали в нетрезвом виде. В страховку на транспортное средство были вписаны трое: пожилой владелец, его сын и еще один родственник, который и находился пьяным за рулем.

5 апреля сын автовладельца пришел на спецстоянку, чтобы забрать «десятку», имея на руках разрешение сотрудника Госавтоинспекции и заверенную нотариусом доверенность. Однако в выдаче машины ему отказали, мотивировав тем, что услуги не оплачены.

Не желая платить за чужие грехи, мужчина обратился в прокуратуру, и надзорное ведомство встало на его сторону.

«Отказ выдать транспортное средство со специализированной автомобильной стоянки незаконен, поскольку требование об оплате услуг по перемещению и хранению задержанного транспортного средства до его выдачи противоречит действующему законодательству», - пояснила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Она уточнила порталу PenzaInform.ru: руководство стоянки обязано было выдать машину сыну автовладельца, предъявившему доверенность, а затем требовать оплату именно с нарушителя, при необходимости - даже в судебном порядке.

В итоге «десятку» вернули хозяину без оплаты, а виновника инцидента привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Гость||

Схватка Сцилы с Харибдой

Гость||

Пензаинформ своим заголовком этой заметки бросает грязное пятно на всю Пензенскую область. В то время, как у нарушителя законов России имеются конкретное наименование и адрес. А Пензенская область в основной своей массе состоит из законопослушных граждан.

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