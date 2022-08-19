Генерального директора ТРК «Наш дом» наградили в областном суде

19.08.2022 | 18:35

В большом зале областного суда собрались руководители пензенских средств массовой информации, чаще других освещающих работу служителей Фемиды. Повод для встречи - награждение.

Благодарность за высокий профессионализм и долгое плодотворное сотрудничество получила и генеральный директор телерадиокомпании «Наш дом» Татьяна Прошина.

«Хочу вам пожелать новых творческих свершений, интересных проектов. Надеюсь, что плодотворное сотрудничество между нами продолжится и в дальнейшем», - отметил председатель совета судей Пензенской области Вячеслав Судариков.

Вручили награды и лучшим пресс-секретарям, помогающим журналистам освещать работу служителей Фемиды. Потом все собравшихся ждал бизнес-завтрак - уже в неформальной обстановке за чашкой чая участники встречи могли обсудить важные и интересные вопросы. Главная тема - 30-летие совета судей Пензенской области.

«Некоторые иногда думают, что это какой-то аналог профсоюза, то есть когда профсоюз защищает какие-то интересы. Но это не совсем так. Конечно, защита прав и законных интересов судей также является одной из основных задач совета судей, но кроме этого есть еще ряд задач», - пояснил Вячеслав Судариков.

11 канал регулярно освещает самые интересные процессы и дела, рассматриваемые пензенскими служителями Фемиды, а потому вопросы от руководителя прозвучали актуальные, например о формировании списка присяжных заседателей, подчас решающих судьбу человека.

«Этот метод привлечения случайных людей - оправдывает ли он себя? Нельзя ли это как-то на законодательном уровне решить, может, создать базу данных людей, которые действительно достойны быть присяжными заседателями?» - поинтересовалась генеральный директор ТРК «Наш дом» Татьяна Прошина.

Разговор получился продуктивным и интересным для обеих сторон.