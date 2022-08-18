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Общество

Назван срок завершения строительства хирургического корпуса в Кузнецке

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В четверг, 18 августа, к губернатору Олегу Мельниченко на его странице в соцсети «ВКонтакте» обратилась жительница Кузнецка Юлия. Она вновь подняла проблему достройки хирургического корпуса Кузнецкой межрайонной больницы.

«Повторно заморожено строительство больницы. Потрачены государственные деньги», - написала горожанка.

Корпус, расположенный на улице Калинина, начали возводить в 1990-х и до сих пор не закончили. В марте 2020 года речь шла о том, что на объект вернутся специалисты и сдадут его в начале 2021-го. В августе того же года в минстрое области пообещали, что к завершению строительства корпуса приступят в 4-м квартале.

Срок сдачи назначили на начало 2021 года, однако этого не произошло. В 2021 году на возведение хирургического корпуса было заложено более 77 млн рублей, в 2022-м - более 470 млн.

В феврале 2022-го мэр Кузнецка Сергей Златогорский объяснил задержку строительства те, что на аукцион по определению подрядчика не поступило ни одной заявки, поэтому конкурсная процедура не состоялась. Мэрия Кузнецка и управление капстроительства области вновь принялись за поиск подрядчиков.

Теперь дело сдвинулось с мертвой точки. Вот что говорится в ответе кузнечанке, который пришел со страницы правительства Пензенской области.

«Строительство хирургического корпуса не остановлено. В соответствии с графиком проведения конкурсных процедур во втором полугодии 2022 года проведен аукцион по определению подрядной организации. Заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ с акционерным обществом «ПромМонтажСтрой». Сроки реализации проекта, согласно государственному контракту, - с апреля 2023 года по октябрь 2027 года», - говорится в нем.

Также отмечается, что возведение объекта контролирует Министерство строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

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Источник — фото pixabay.com
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