Общество

В Пензенской области при пожарах погибло 50 человек

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По состоянию на среду, 17 августа, в Пензенской области случилось 1 503 пожара, в них погибло 50 человек, 40 получили травмы.

Об этом сообщили на пресс-конференции в региональном ГУ МЧС России.

С 25 июля специалисты отмечают осложнение обстановки с ландшафтными пожарами (горение сухой травы, мусора). На данный момент зарегистрировано 65 таких возгораний, огонь прошел площадь более 110 га.

Наиболее сложная ситуация отмечается в Лунинском, Бессоновском, Каменском, Белинском, Земетчинском, Колышлейском, Кузнецком, Мокшанском, Тамалинском районах, а также в областном центре.

За нарушение правил выжигания сухой растительности, уничтожения мусора, за разведение костров к ответственности привлечены 74 жителя региона, в том числе 2 должностных лица. Общая сумма назначенных штрафов - 106 тыс. рублей.

На 23 виновных составили протоколы за нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях противопожарного режима.

Что касается лесных пожаров, то на 17 августа их зарегистрировали 12. Огонь охватил площадь в 16,1 га. По всем фактам таких ЧП проводятся проверки.

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