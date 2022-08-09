Общество

В Пензе неделю приводили в порядок стелу «Слава героям»

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Во вторник, 9 августа, в Пензе завершился косметический ремонт стелы «Слава ггероям». Он шел целую неделю - с 3-го числа.

Монумент привели в порядок - восстановили недостающие буквы в фамилиях участников Великой Отечественной войны.

«Кроме того, на постоянной основе проводится уборка территории, прилегающей к стеле», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.

Стела «Слава героям», расположенная рядом с Архиерейским домом, появилась в Пензе в 1970 году. На ней увековечены имена пензенцев - кавалеров ордена Славы, Героев Советского Союза и Социалистического Труда.

В октябре 2017 года был поднят вопрос о переносе стелы в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев, чтобы создать единый комплекс с памятником и музеем боевой техники. Речь шла о том, чтобы не только перенести стелу, но и отреставрировать ее.

Предложение нашло как сторонников, так и противников. Среди горожан запустили опрос, но его пришлось прервать из-за явной накрутки голосов. Так, с одного IP-адреса пользователь проголосовал 607 раз, с другого - 375.

После этого тема переноса стелы «Слава героям» постепенно сошла на нет и в последние годы не поднималась.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А когда песок с Московской уберут?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Так, с одного IP-адреса пользователь проголосовал 607 раз, с другого - 375.
А что в этом странного? Например организация, у нее будет один внешний ip-адрес. Но пользователей в этой организации может быть тысячи и у каждого будет один и тот же внешний адрес. Как обычно сели в лужу.

Имя: Гость
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