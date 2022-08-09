В Пензе неделю приводили в порядок стелу «Слава героям»

Во вторник, 9 августа, в Пензе завершился косметический ремонт стелы «Слава ггероям». Он шел целую неделю - с 3-го числа.
Монумент привели в порядок - восстановили недостающие буквы в фамилиях участников Великой Отечественной войны.
«Кроме того, на постоянной основе проводится уборка территории, прилегающей к стеле», - отметили в пресс-службе администрации Пензы.
Стела «Слава героям», расположенная рядом с Архиерейским домом, появилась в Пензе в 1970 году. На ней увековечены имена пензенцев - кавалеров ордена Славы, Героев Советского Союза и Социалистического Труда.
В октябре 2017 года был поднят вопрос о переносе стелы в район Монумента боевой и трудовой славы пензенцев, чтобы создать единый комплекс с памятником и музеем боевой техники. Речь шла о том, чтобы не только перенести стелу, но и отреставрировать ее.
Предложение нашло как сторонников, так и противников. Среди горожан запустили опрос, но его пришлось прервать из-за явной накрутки голосов. Так, с одного IP-адреса пользователь проголосовал 607 раз, с другого - 375.
После этого тема переноса стелы «Слава героям» постепенно сошла на нет и в последние годы не поднималась.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
А когда песок с Московской уберут?