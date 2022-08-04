Общество

Ольга Чистякова поддержала гуманитарную миссию в Токмаке

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Пензенская область взяла шефство над Пологовским районом Запорожской области. Из региона отправили гуманитарную помощь. Кроме того, Сурский край намеревается помочь жителям Токмака с восстановлением разрушенных больниц.

Депутат Заксобрания, председатель регионального отделения «Союза женщин России» Ольга Чистякова поддержала Пензу в стремлении оказать помощь жителям Токмака.

По словам Ольги Чистяковой, пензенцы занимаются благородным делом, которое находит отклик в сердцах жителей области.

«Для нас «своих не бросаем» не просто слова, а призыв к помощи соотечественникам, которые долгое время жили в страхе за свою жизнь, за жизнь своих детей», - отметила депутат.

Сообщение Ольги Чистяковой, опубликованное в ее соцсетях, репостнул к себе телеграм-канал Запорожья «Главное в Токмаке».

Напомним, что в июле губернатор Пензенской области Олег Мельниченко посетил город Токмак с рабочим визитом. Во время поездки он подписал соглашение о сотрудничестве региона с военно-гражданской администрацией Пологовского района.

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