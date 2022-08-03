20 млн: на что в лагере «Строитель» потратили бюджетные деньги

03.08.2022 | 14:26

В среду, 3 августа, заместитель главы города Юрий Зиновьев и заммэра Олег Денисов посетили детский оздоровительный лагерь «Строитель» в Городищенском районе. Учреждение финансируется за счет средств муниципального бюджета.

«Первый раз деньги, 15 млн рублей, на ремонт «Строителя» выделялись из муниципальной казны в 2010 году. Если бы вы видели, что тогда здесь творилось: крыши протекали, корпуса находились в ужасном состоянии», - вспомнил Юрий Зиновьев.

Сейчас картина изменилась кардинальным образом. «Строитель» - территория развития» - гласит транспарант над центральной аллеей. И это действительно так. На десяти гектарах соснового бора, насыщенного смолистым ароматом, разместились спортивные площадки, отличный бассейн, уютные корпуса с отрядными местами, оборудованная столовая.

В течение трех смен в лагере отдыхают 1 500 детей, по 500 за смену. Деньги на поддержку лагеря город выделял не раз. В 2022-м сумма составила 20 млн. На эти средства были отремонтированы несколько корпусов, медпункт, обустроена футбольная площадка и практически реконструирован актовый зал.

Возле одного из корпусов несколько групп ребят за столами усердно над чем-то трудятся. «Здравствуйте!» - хором восклицают они при приближении гостей.

«Чем занимаетесь?» - интересуется депутат. Выясняется, что это юные блогеры разрабатывают свои проекты, которые они должны защитить в конце смены. Темы самые разные: от операций с криптовалютой до киберспорта.

На площадке с тренажерами ребятишки лет 11-12 лет занимаются тяжелой атлетикой. «Неправильно держишь: нужно локти прижать», - Юрий Зиновьев перехватывает у одного из них штангу и проводит краткий мастер-класс.

В бассейне плещутся подростки. Как выясняется, каждый отряд занимается плаванием по расписанию. А на футбольной площадке, оборудованной в этом году, идет тренировка. Один из участников - старожил «Строителя», приехавший уже в четвертый раз.

«Раньше мы ходили играть на поле, там ворота стояли. А сейчас сделали площадку в лагере - супер!» - делится впечатлениями юный футболист.

Его друзья подтверждают: играть на таком покрытии - одно удовольствие. Можно даже падать без страха, никаких синяков не будет.

Побывали гости и в столовой. Юрий Зиновьев поинтересовался у шеф-повара, не нужно ли какое-нибудь оборудование. «У нас все есть, но вот еще один конвектомат не помешал бы»,- последовал ответ.

В актовом зале завершается ремонт. Генеральный директор подрядной организации рассказал, что еще недавно здесь были дощатые полы и полуразрушенные стены. Все пришлось практически делать заново: демонтировать доски, заливать стяжку, стелить линолеум, отделывать стены акустическими панелями. Теперь предстоит соорудить сцену, а с противоположной стороны установить проектор, с помощью которого ребятам будут показывать фильмы.

В двухэтажном медпункте - только взрослые. Одна комната предназначена для медосмотров, другая - для процедур. Есть и два пустующих изолятора.

«Отличные помещения, но лучше бы дети сюда не попадали», - высказал пожелание депутат.

Как выяснилось, так оно и есть: никаких серьезных ЧП этим летом в лагере не случалось, даже ни одного клеща не потребовалось снять (перед заездом ребят в лагере проводилась обработка от клещей, мышей и змей). А обращаются дети в основном с профилактическими целями. Например, за витаминами.

Подводя итог поездки, Юрий Зиновьев оценил все, что сделано в «Строителе» и что еще предстоит сделать.

«Счастливые лица детей - вот чем наполнен лагерь. Дети не врут, они не могут имитировать радость, их тревогу выдал бы взгляд. Очевидно, что они чувствуют себя прекрасно», - посчитал депутат.

Он пообещал в ближайшее время вынести на рассмотрение вопрос о выделении «Строителю» денег на оборудование костровой. Об этом просили и дети, и директор лагеря.

«Строитель» - это новые знакомства, дружба, воспитание патриотизма. И костер, который устраивают по традиции в конце смены многие поколения детей и вожатых, - неотъемлемая часть воспитательного процесса. Нельзя отнимать у ребят такое счастье», - высказал народный избранник свою точку зрения.