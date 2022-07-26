Общество

В Пензенской области к среднему классу отнесли лишь 5,6% семей

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Пензенская область оказалась в нижней части рейтинга регионов по числу семей среднего класса. Результаты исследования опубликованы РИА Новости.

Для анализа были использованы данные за 2021 и 2022 годы.

«Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. И даже после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека», - уточнили эксперты.

В итоге лидером среди регионов РФ оказался Ямало-Ненецкий округ, где таких семей больше 46%. На втором месте Магаданская область (37,1%), на третьем - Чукотский АО (33,1%).

Замыкают список Кабардино-Балкария (2,8%), Ингушетия (1,6%) и Чечня (1,5%).

Пензенская область заняла 65-е место из 85 регионов. Здесь семей среднего класса всего 5,6% - в два раза меньше, чем по стране (11,5%).

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Гость||

Мощно работает Олег!

Гость||

Остальные - зажиточные?

Гость||

Город задыхается в пробках из новых дорогущих иномарок, повсюду элитные новостройки с баснословной ценой квадратных метров, раскупленные ещё на стадии котлована, вечером мимо идёшь и ни одного тёмного окна, в супермаркетах вереницы набитых всяческой снедью тележек с метровой портянкой чека на выходе, а ещё говорят "нищаем"

Гость||

Слава Единой России!!!

Гость||

Средний класс в России, это получающие з/пл 17000 рублей.

Это говорил президент и не надо придумывать отсебятину.

Россия самая богатая страна в мире!

Гость||

Ну вот видишь: всё хорошо.

Гость||

9:14, элитные новлстройки в Пензе где? Не каждая новостройка элитная. Не путайте! 2

Гость||

Гость писал(a):

9:14, элитные новлстройки в Пензе где? Не каждая новостройка элитная. Не путайте!
Да это завистливый пенсионер пишет, которому советская власть недодала или сам ничего не смог добиться и теперь подобные комменты строчит!

Гость||

Элитные в Ахунах будут домики,когда лес подрубят...

Гость||

Когда в городской поликлинике платят многим врачам по 30 тысяч в месяц, все сокращая, то я себя чувствую бомжем. Врач-бомж в Пензе- звучит гордо. Учился 8 лет, чтобы мне Марков все сокращал и сокращал. ПОЗОР, какие там иномарки , на маршрутку бы хватило. В других регионах квартиры дают, плятятплатят что- то

Гость||

А у нас только оклад на тысячу прибавят, а на 5 тысяч все остальное сократят. И ни Губернатор, ни Минздрав никто на это внимание не обращает. Пиши, не пиши - зарплата все меньше и меньше

Гость||

Элитные новостройки - сейчас практически все жильё по безумным ценам. Недоступное никому без ипотечного закабаления.

Имя: Гость
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