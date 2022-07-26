В Пензенской области к среднему классу отнесли лишь 5,6% семей

Пензенская область оказалась в нижней части рейтинга регионов по числу семей среднего класса. Результаты исследования опубликованы РИА Новости.
Для анализа были использованы данные за 2021 и 2022 годы.
«Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. И даже после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека», - уточнили эксперты.
В итоге лидером среди регионов РФ оказался Ямало-Ненецкий округ, где таких семей больше 46%. На втором месте Магаданская область (37,1%), на третьем - Чукотский АО (33,1%).
Замыкают список Кабардино-Балкария (2,8%), Ингушетия (1,6%) и Чечня (1,5%).
Пензенская область заняла 65-е место из 85 регионов. Здесь семей среднего класса всего 5,6% - в два раза меньше, чем по стране (11,5%).
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