В Пензенской области к среднему классу отнесли лишь 5,6% семей

26.07.2022 | 09:07

Пензенская область оказалась в нижней части рейтинга регионов по числу семей среднего класса. Результаты исследования опубликованы РИА Новости.

Для анализа были использованы данные за 2021 и 2022 годы.

«Под средним классом подразумеваются семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры, соответствующей размеру семьи, а также качественный ежегодный отпуск. И даже после уплаты всех кредитов на повседневные нужды у них должно оставаться не менее двух региональных прожиточных минимумов на человека», - уточнили эксперты.

В итоге лидером среди регионов РФ оказался Ямало-Ненецкий округ, где таких семей больше 46%. На втором месте Магаданская область (37,1%), на третьем - Чукотский АО (33,1%).

Замыкают список Кабардино-Балкария (2,8%), Ингушетия (1,6%) и Чечня (1,5%).

Пензенская область заняла 65-е место из 85 регионов. Здесь семей среднего класса всего 5,6% - в два раза меньше, чем по стране (11,5%).