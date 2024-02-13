Назван размер средней зарплаты пензенских врачей в 2023 году

13.02.2024 | 16:31

В 2023 году пензенские врачи получали в среднем по 77 251,98 рубля в месяц. Данные статистики во вторник, 13 февраля, обнародовал ТФОМС области.

Прогнозное значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе на 2023 год устанавливалось на уровне 35 343 рублей. Таким образом, зарплата докторов составила 218,6% индикативного показателя.

Представителям среднего медицинского персонала в минувшем году платили по 37 802,73 рубля (107%).

В Министерстве труда, соцзащиты и демографии Пензенской области уточнили, что в целом среднемесячная зарплата в регионе за январь-ноябрь 2023 года составила 46 668 рублей.

«Есть отрасли, где заработная плата выше средней по области, такие как деятельность в области информации и связи - 68 349,3 рубля; деятельность финансовая и страховая - 64 272,5 рубля; деятельность профессиональная, научная и техническая - 61 861,9 рубля», - добавили в ведомстве.