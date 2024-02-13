Сетевое издание|18+|Вторник|13 фев 2024|21:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Назван размер средней зарплаты пензенских врачей в 2023 году

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В 2023 году пензенские врачи получали в среднем по 77 251,98 рубля в месяц. Данные статистики во вторник, 13 февраля, обнародовал ТФОМС области.

Прогнозное значение среднемесячного дохода от трудовой деятельности в регионе на 2023 год устанавливалось на уровне 35 343 рублей. Таким образом, зарплата докторов составила 218,6% индикативного показателя.

Представителям среднего медицинского персонала в минувшем году платили по 37 802,73 рубля (107%).

В Министерстве труда, соцзащиты и демографии Пензенской области уточнили, что в целом среднемесячная зарплата в регионе за январь-ноябрь 2023 года составила 46 668 рублей.

«Есть отрасли, где заработная плата выше средней по области, такие как деятельность в области информации и связи - 68 349,3 рубля; деятельность финансовая и страховая - 64 272,5 рубля; деятельность профессиональная, научная и техническая - 61 861,9 рубля», - добавили в ведомстве.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте