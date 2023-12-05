05.12.2023 | 07:56

Правила назначения единого пособия изменились: при его назначении не будут учитывать некоторые доходы семьи. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Единое пособие в России ввели с 1 января 2023 года. Оно заменило ряд других пособий на детей для малоимущих семей. Также претендовать на него могут беременные женщины.

С начала года в Пензенской области единое пособие было назначено на 79 300 детей и 2 079 беременных. Общая сумма выплат составила 5,5 млрд рублей.

При назначении выплат учитывается имущество семьи: недвижимость, транспортные средства, а также денежные доходы, в том числе пенсии, стипендии, алименты, проценты по вкладам. Некоторые доходы, например материнский капитал или выплаты в связи с гибелью военнослужащих, не берутся в расчет.

Новое постановление Правительства РФ, опубликованное 2 декабря, расширяет список доходов, которые не будут учитываться при назначении единого пособия. Теперь из этого перечня исключат также подработку несовершеннолетних, проценты по счетам опекаемого ребенка, выплаты за звание «Мать-героиня» и при вручении ордена и медали ордена «Родительская слава».

Также изменятся правила назначения пособия самозанятым. Его будут назначать, если годовой доход от такой деятельности при регулярном заработке превышает два минимальных размера оплаты труда. Это правило не коснется тех, кто имеет постоянную работу и использует самозанятость как дополнительный источник дохода.

Кроме того, в доходах будут по-новому учитывать и сумму алиментов. Если при разводе алименты установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств. В том случае, если родители договорились об алиментах устно или в соглашении, при расчете будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но не меньше минимальных гарантий, предусмотренных семейным кодексом - это четверть МРОТ на одного ребенка, треть - на двоих и половина - на трех и более детей.

Новые правила учета алиментов вступят в силу через шесть месяцев после опубликования постановления. Остальные изменения действуют с момента его публикации, то есть с 2 декабря.