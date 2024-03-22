PenzaInform.ru снова признан лидером среди медиаресурсов региона

22.03.2024 | 16:46

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Пензенской области за 2023 год. Как обычно, его лидером стал PenzaInform.ru.

Топ-10 СМИ составляется на основе индекса цитируемости (ИЦ) «Медиалогии». ИЦ - это интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность источника, опубликовавшего ссылку.

PenzaInform.ru возглавлял рейтинг пензенских медиаресурсов и в 2022 году, и в 2021-м, и в 2020-м, и в 2019-м.

По статистике LiveInternet, портал PenzaInform.ru - первый по посещаемости среди всех сайтов в регионе, включая информационную систему 2ГИС и ресурсы по размещению объявлений.

Новости PenzaInform.ru читают как рядовые граждане, так и представители власти, министерств и ведомств, сотрудники правоохранительных и надзорных органов.

«Медиалогия» - независимая, не имеющая медиаактивов исследовательская компания на базе информационных технологий, специализирующаяся на анализе СМИ в реальном времени.