Пензенская область стала лидером по количеству детей с ожирением

01.02.2024 | 12:25

Пензенская область - лидер среди регионов страны по количеству детей с ожирением. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на исследование Росстата, проведенное специально для интернет-издания.

В нем говорится, что наибольшая доля детей 5-19 лет с ожирением наблюдалась в Пензенской (20,5%), Смоленской (19,5%) и Курганской (18,6%) областях.

В топ-5 вошли также Псковская и Тверская область. В первой ожирением страдают 18,1% детей, во второй - 17,1%.

В Якутии и Липецкой области этот показатель составляет по 16,5%, в Тамбовской области - 14,7%.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области отмечают, что в последние годы количество школьников с лишним весом и ожирением увеличилось в разы, причем как у учеников начальной школы, так и у старшеклассников.

Всего же по результатам диспансеризации за I полугодие 2023 года в Пензенской области избыточную массу тела выявили у 29% осмотренных, а ожирение - у 15,5%.