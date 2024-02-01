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Общество

Пензенская область стала лидером по количеству детей с ожирением

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Пензенская область - лидер среди регионов страны по количеству детей с ожирением. Об этом пишет «Ридус» со ссылкой на исследование Росстата, проведенное специально для интернет-издания.

В нем говорится, что наибольшая доля детей 5-19 лет с ожирением наблюдалась в Пензенской (20,5%), Смоленской (19,5%) и Курганской (18,6%) областях.

В топ-5 вошли также Псковская и Тверская область. В первой ожирением страдают 18,1% детей, во второй - 17,1%.

В Якутии и Липецкой области этот показатель составляет по 16,5%, в Тамбовской области - 14,7%.

В Министерстве здравоохранения Пензенской области отмечают, что в последние годы количество школьников с лишним весом и ожирением увеличилось в разы, причем как у учеников начальной школы, так и у старшеклассников.

Всего же по результатам диспансеризации за I полугодие 2023 года в Пензенской области избыточную массу тела выявили у 29% осмотренных, а ожирение - у 15,5%.

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Источник — фото pixabay.com
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