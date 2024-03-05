Названа средняя зарплата пензенских врачей и медсестер в январе

В Пензенской области в январе средняя заработная плата врачей и фармацевтов составила 78 918 рублей. Об этом сообщили в региональном ТФОМС.
Средний медицинский персонал получал 41 641 рубль.
«Индикативные показатели уровня зарплат медицинских работников в Пензенской области достигнуты в полном объеме», - отметили в ТФОМС.
Ранее стало известно, что в 2023 году пензенские врачи получали в среднем по 77 251 рублю в месяц, а медперсонал - 37 802 рубля.
С 1 апреля этого года оклады медиков повысят на 50%. Кроме того медицинские работники в малых городах, районных центрах и селах станут получать ежемесячные выплаты.
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