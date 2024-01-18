Пензенцы не хотят голосовать за благоустройство крупных объектов

18.01.2024 | 13:54

Жительница Пензы Мария М. считает, что присутствие в перечне объектов для благоустройства, предлагаемых горожанам для рейтингового голосования, не должно быть крупных объектов.

Такое мнение она высказала на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«С каким бубном надо сплясать, чтобы на Южной Поляне появился приличный сквер?» - поинтересовалась горожанка.

В администрации Пензы ответили, что в перечень общественных территорий, представленных на выбор, входит сквер перед дизельным заводом. Его благоустроят, если он станет победителем рейтинга.

«Голосование будет проведено в марте 2024 года», - добавили в мэрии.

Этот ответ не устроил жительницу Южной Поляны.

«В тысячный раз могу написать, что сквер перед дизельным заводом никогда не победит в голосовании, пока у него будут такие конкуренты, как парк им. В. Г. Белинского или набережная. Вы ставите на одну доску не равные между собой общественные территории. Это как в боксерский поединок поставить одного боксера весом 70 кг и ростом 170 см, а другого - весом 95 кг и ростом 190 см», - высказала Мария свою точку зрения.

Она считает, что голосование, в котором присутствуют такие крупные объекты, необъективно.

«Убирайте из голосования большие и общеизвестные пространства и оставляйте только небольшие скверы для микрорайонов. Тогда это будет честно», - потребовала она.

Марию поддержал еще один подписчик.

«Мария, я с вами абсолютно согласен! Это примерно как торты со скульптурами и торты с розочками мелкими между собой сравнивать. Их ставить в один ряд нельзя! Изделия любой разновидности по-своему хороши», - привел он свою аналогию.

Пензенцы не раз обращали внимание на то, что сквер у дизельного завода пришел в запустение. В 2021 году он вошел в число 25 зон в Пензе, которые участвовали в рейтинговом голосовании за общественные территории для благоустройства. Однако большинство жителей предпочли преобразование набережной Суры в районе моста Дружбы.

В 2022 году данного сквера вообще не было в перечне объектов, за восстановление которых можно проголосовать. Победителем рейтинга в 2023 году стал ЦПКиО имени В. Г. Белинского. Его же будут благоустраивать и в 2024-м.