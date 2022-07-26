В Пензе суд взыскал с МВД России ущерб за поврежденный Lexus

26.07.2022 | 12:00

В Пензе суд взыскал с силовой структуры ущерб, причиненный вещественному доказательству - автомобилю Lexus RX 200 Т.

В иске владелец машины указал, что 16 октября 2018 года следователь СЧ СУ УМВД России по Пензенской области в присутствии понятых осмотрел автомобиль. Никаких видимых механических повреждений на нем не было. Машину изъяли и приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

4 июня 2019 года следователь вынес постановление о возвращении иномарки владельцу. Тот обнаружил механические повреждения лакокрасочного покрытия, фар и стекол. В тот же день он обратился к эксперту для оценки убытков. Размер ущерба составил 359 900 рублей.

Хозяин автомобиля подал иск к следователю, изъявшему Lexus, а также к областному управлению Федерального казначейства, Министерству внутренних дел России и управлению МВД России по Пензенской области. Он просил в солидарном порядке взыскать в его пользу со всех ответчиков материальный ущерб и расходы на экспертизу в размере 7 000 рублей.

В судебном заседании представитель МВД России и УМВД России по Пензенской области не согласилась с иском, полагая, что повреждения на автомобиле могли образоваться при его эксплуатации.

Следователь также возразил против требований истца: он объяснил, что после изъятия автомобиль был опечатан и на эвакуаторе доставлен на охраняемую стоянку УМВД Росси по Пензенской области. Если бы на машине имелись механические повреждения, то он отразил бы это в протоколе.

Однако суд принял сторону автовладельца. Условия хранения, учета и передачи вещественных доказательств должны исключать их подмену, повреждение, порчу, ухудшение или утрату их индивидуальных признаков и свойств, а также обеспечивать их безопасность.

«Именно на ответчике лежит обязанность доказать, что сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры по обеспечению сохранности изъятого у собственника автомобиля. При этом вина должностных лиц предполагается, пока не доказано иное», - пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Суд решил, что ответственность за убытки лежит на федеральном органе - МВД России, поэтому требования к остальным ответчикам удовлетворению не подлежат.

Иск автовладельца удовлетворен частично. С МВД России за счет средств казны Российской Федерации взыскан ущерб в размере 354 500 рублей, а также расходы по составлению заключения эксперта в размере 6 265 рублей.

Решение в законную силу не вступило.