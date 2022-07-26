Общество

В Пензе суд взыскал с МВД России ущерб за поврежденный Lexus

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В Пензе суд взыскал с силовой структуры ущерб, причиненный вещественному доказательству - автомобилю Lexus RX 200 Т.

В иске владелец машины указал, что 16 октября 2018 года следователь СЧ СУ УМВД России по Пензенской области в присутствии понятых осмотрел автомобиль. Никаких видимых механических повреждений на нем не было. Машину изъяли и приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

4 июня 2019 года следователь вынес постановление о возвращении иномарки владельцу. Тот обнаружил механические повреждения лакокрасочного покрытия, фар и стекол. В тот же день он обратился к эксперту для оценки убытков. Размер ущерба составил 359 900 рублей.

Хозяин автомобиля подал иск к следователю, изъявшему Lexus, а также к областному управлению Федерального казначейства, Министерству внутренних дел России и управлению МВД России по Пензенской области. Он просил в солидарном порядке взыскать в его пользу со всех ответчиков материальный ущерб и расходы на экспертизу в размере 7 000 рублей.

В судебном заседании представитель МВД России и УМВД России по Пензенской области не согласилась с иском, полагая, что повреждения на автомобиле могли образоваться при его эксплуатации.

Следователь также возразил против требований истца: он объяснил, что после изъятия автомобиль был опечатан и на эвакуаторе доставлен на охраняемую стоянку УМВД Росси по Пензенской области. Если бы на машине имелись механические повреждения, то он отразил бы это в протоколе.

Однако суд принял сторону автовладельца. Условия хранения, учета и передачи вещественных доказательств должны исключать их подмену, повреждение, порчу, ухудшение или утрату их индивидуальных признаков и свойств, а также обеспечивать их безопасность.

«Именно на ответчике лежит обязанность доказать, что сотрудниками полиции были приняты все необходимые меры по обеспечению сохранности изъятого у собственника автомобиля. При этом вина должностных лиц предполагается, пока не доказано иное», - пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Пензы.

Суд решил, что ответственность за убытки лежит на федеральном органе - МВД России, поэтому требования к остальным ответчикам удовлетворению не подлежат.

Иск автовладельца удовлетворен частично. С МВД России за счет средств казны Российской Федерации взыскан ущерб в размере 354 500 рублей, а также расходы по составлению заключения эксперта в размере 6 265 рублей.

Решение в законную силу не вступило.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Нагнул. Респект!

Гость||

Нужно было еще пробег сверить, до изъятия и после.

Гость||

А что так можно было? А что же больше никто не подаёт иск к ПОЛИЦЕЙСКИМ? Видно этот заявитель не из простых... и Лексус и денежки с внутренних органов.. в жизни так не бывает... А Вы как думаете земляки?

Гость||

Всё когда-то случается в первый раз. Непонятен только временной разрыв от обнаружения нанесения ущерба до судебного решения о его возмещении. Три года прошло, однако.

Это суд столько длился?

На какой момент определена сумма ущерба?

Индексирована ли эта сумма хотя бы как оплата ЖКХ?

Справедливость, это штука такая. Она как бы не бывает наполовину. Она либо есть, либо уж её и нету.

Ну, хоть так?

Гость||

Факт,что владелец лексуса из касты неприкасаемых,а то получил бы он вместо компенсации комфортные нары с соседями - долгосидельцами.

Гость||

Мир многополярный)

Гость||

Гость писал(a):

. А Вы как думаете земляки?
Однозначно, кто-то из родственников в администрации, МВД или близких к ним структур. Может, сынок или внучок какого-нибудь чинка административного. На обычных граждан у суда всегда есть затычка, "плавали-знаем."

Гость||

Гость писал(a):

Однозначно, кто-то из родственников в администрации, МВД или близких к ним структур. Может, сынок или внучок какого-нибудь чинка административного. На обычных граждан у суда всегда есть затычка, "плавали-знаем."
Чушь не неси. Тогда бы вообще не изымали ничего.

Имя: Гость
Комментарий:

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