В Пензе открылся центр профессиональной патологии

19.07.2022 | 19:18

У каждой профессии не только запах особый, но и болезни. Казалось бы, журналистам не составит труда подержать микрофон в кадре, но на самом деле они и работают в военных условиях, и освещают ЧП разного рода. Так что журналист должен быть стрессоустойчивым, а в случае чего можно обратиться в центр профпатологии к специалистам, которые помогут выйти из кризисной ситуации.

Он начал функционировать на базе поликлиники Пензенской областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко. На Богданова, 53а, работников предприятий ждет команда врачей разных специальностей. Их главная задача - не пропустить первые признаки патологий, связанные с условиями труда.

«В интересах каждого работодателя - здоровье каждого сотрудника, поэтому работодатель может обратиться в нашу организацию для проведения осмотров (предварительных, периодических, в том числе и углубленных) медицинскими работниками, стажированными на производстве не менее пяти лет», - сообщил заведующая центром профессиональной патологии Ольга Коннова.

Буквально за полгода сделано все возможное для того, чтобы центр был готов оказывать консультативную и диагностическую помощь людям, задействованным на опасных и вредных производствах. Идет дооснащение оборудованием, необходимым для самых разных исследований.

«Если, не дай бог, профпатология выявляется, то данных пациентов мы будем госпитализировать в стационар, проводить обследование и определяться с тактикой дальнейшего лечения и нахождения его на работе - сможет ли он продолжать работу во вредных условиях труда», - рассказал главный врач Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Александр Никишин.

Ионизирующее излучение, асбестовая пыль - что только ни воздействует на организм сотрудников. В начале 90-х в регионе был центр, где занимались выявлением специфических заболеваний. И вот спустя несколько десятилетий такая структура вновь появилась.

«Первое место в Пензенской области у нас занимают пылевые поражения легких», - отметила врач-профпатолог Джанна Аскалина.

Уже скоро первый коллектив придет на профобследование. Планируемая пропускная способность центра - 25 000 человек в год.