Провал на углу Красной и Чкалова в Пензе могут устранять целый месяц

19.07.2022 | 14:32

Стало известно, в какие сроки должен быть ликвидирован провал асфальта на перекрестке улиц Чкалова и Красной в Пензе.

Фото ямы прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в субботу, 16 июля, житель областного центра.

«Хорошо еще, что металлическая секция ограждения стоит. Но - только с одной стороны. Сейчас светло, яму хорошо видно. А что будет в темноте? О какой безопасности движения по этой дороге можно говорить?» - задал вопрос обеспокоенный пензенец.

Ответ пришел из центра управления регионом:

«По информации Департамента ЖКХ города Пензы, провалы, возникающие вследствие повреждения подземных коммуникаций, устраняются ресурсоснабжающими организациями.

Ресурсоснабжающей организации было выдано предписание на устранение провала. Работы планируется выполнить до 19 августа 2022 года. Объект находится на контроле МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы», - говорится в сообщении.