Общество

Провал на углу Красной и Чкалова в Пензе могут устранять целый месяц

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Стало известно, в какие сроки должен быть ликвидирован провал асфальта на перекрестке улиц Чкалова и Красной в Пензе.

Фото ямы прислал в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в субботу, 16 июля, житель областного центра.

«Хорошо еще, что металлическая секция ограждения стоит. Но - только с одной стороны. Сейчас светло, яму хорошо видно. А что будет в темноте? О какой безопасности движения по этой дороге можно говорить?» - задал вопрос обеспокоенный пензенец.

Ответ пришел из центра управления регионом:

«По информации Департамента ЖКХ города Пензы, провалы, возникающие вследствие повреждения подземных коммуникаций, устраняются ресурсоснабжающими организациями.

Ресурсоснабжающей организации было выдано предписание на устранение провала. Работы планируется выполнить до 19 августа 2022 года. Объект находится на контроле МКУ «Департамент ЖКХ г. Пензы», - говорится в сообщении.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Целый месяц?! Это дорога!!! Два дня. Не больше!

Гость||

Гость писал(a):

Целый месяц?! Это дорога!!! Два дня. Не больше!
А дорога эта где? Пральна, в столице края сурского. Такшта утрись и не бзди.

Гость||

А могут и вообще не устранять! Когда кто-нибудь возьмёт шевство и внешнее управление над Пензой и областью? Москва,помогай!!!

Гость||

Потом не стоит удивляться что люди в Пензе гибнут в кипятке.

Гость||

Зато мы взяли шефство над запорожской областью.

А может организуем референдум за включение нас в Московскую область? Так надоело в дерьме жить

Имя: Гость
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