«Парк Рояль»: легенда рождается на глазах

15.07.2022 | 15:22

В Пензе идет строительство одного из самых красивых домов холдинга «Термодом». Жилой комплекс «Парк Рояль», расположенный на пересечении улиц Рахманинова и Глазунова, - проект высоких стандартов.

Он предусматривает квартиры с предчистовой отделкой, собственный фитнес-зал, центр добрососедства, вместительный подземный паркинг, дизайнерские холлы, эксплуатируемую кровлю для встреч, общения, игр и спорта.

На стройплощадке активно возводят этажи. Ранее много времени занял процесс переноса коммуникаций, не отмеченных на предоставленных застройщику документах. Но затем темпы ускорились, и вот уже строительство идет по плану.

Узнать больше о проекте, ценах и планировках, а также посетить 3D-экскурсию по центру добрососедства можно на сайте termodom-pnz.ru.

Телефон 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

Застройщик ЖК «Парк Рояль» - ООО «СЗ «Парк Рояль». С проектной декларацией можно ознакомиться на https://наш.дом.рф.