В Пензенской области дети отдыхают с пользой

14.07.2022 | 10:30

В Пензенской области для детей проводятся профилактические мероприятия в рамках масштабной акции «Безопасное лето». События разноплановые, в качестве организаторов выступают представители различных ведомств региона.

Их общая цель - сделать отдых ребят во время летних каникул и максимально безопасным, и насыщенным различными полезностями: новые знания, умения и навыки обязательно пригодятся детям в будущем.

Работа в этом направлении ведется не только летом, но и в течение учебного года. Во всех образовательных организациях проводились комплексные мероприятия, пропагандирующие безопасное поведение. К примеру, реализовывалась региональная программа «Учусь плавать».

Главное - формирование безопасного поведения в социальной и природной среде. Особое внимание уделяется правилам нахождения вблизи открытых водоемов, окон, формированию культуры поведения на автомобильной и железной дороге.

Сотрудники ГИБДД, к примеру, организуют для ребят из пришкольных лагерей различные мероприятия, акции, квесты, флешмобы и викторины по ПДД. Ребятам напоминают основные правила дорожного движения для пешеходов, пассажиров, велосипедистов, говорят о важности использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, вручают тематические листовки и световозвращающие сувениры.

Представители Всероссийского добровольного пожарного общества в лагерях проводят профилактические мероприятия «Юный пожарный», на которых рассказывают о правилах безопасности летом и необходимых действиях во время пожара, учат пользоваться первичными средствами пожаротушения, знакомят с самоспасателем «Шанс» и напоминают номера телефонов вызова пожарной охраны.

Большую роль играет проект минздрава «Здоровое лето - 2022», в рамках которого детям в игровой форме прививают интерес к здоровому образу жизни, формируют у них полезные привычки. Программа насыщена различными спортивно-познавательными, творческими, развивающими мероприятиями, которые способствуют активному отдыху и укреплению физического здоровья.

Множество мероприятий организуется сотрудниками министерств образования, культуры и туризма, физкультуры и спорта. Большая их часть уже позади, но много интересного и впереди.

Так, 17 июля в 11:00 в рамках занятий Летней школы рисования в Пензенской картинной галерее им. К. А. Савицкого с детьми проведут беседу о безопасном летнем отдыхе.

18-25 июля в ДС «Буртасы» в Пензе будет проходить первенство России по судомодельному спорту (гоночные модели).

19 июля в 12:00 в музее А. Н. Радищева в Кузнецком районе начнется мастер-класс «Юный велосипедист, рули правильно…».

20-23 июля на велотреке «Сатурн» в Пензе состоится первенство Приволжского федерального округа по велосипедному спорту (трек).

20 июля в детском оздоровительном лагере «Юность» пройдут мероприятия от АНО «Наука и образование»: в 9:30 - профилактика табакокурения, в 10:30 - профилактика алкоголизма, в 11:30 - формирование навыков здорового образа жизни.

26 июля аналогичные мероприятий проведут в лагере «Заря»: в 14:00 - формирование навыков здорового образа жизни, в 15:00 - профилактика алкоголизма, в 16:00 - профилактика табакокурения.

28-31 июля на велотреке «Сатурн» пройдет первенство России по велосипедному спорту (трек).

29 июля в 11:00 в музее А. Н. Радищева в Кузнецком районе состоится профилактический час «Соблюдение мер безопасности при купании детей на водоемах».

2 августа в Пензенской областной библиотеке для детей и юношества пройдет интерактивная игра «Помни правила движения, как таблицу умножения» (начало в 10:30).

3 августа в 10:00 в музее А. И. Куприна в Наровчате начнется игровая программа «Осторожно, дети».

8 августа в 14:00 в музее А. Н. Радищева состоится интеллектуальная игра «Я и природа».

12 августа в 17:00 у центрального входа в здание филармонии в Пензе ребятам представят музыкально-познавательную программу «Наши верные друзья - правила движения» в исполнении группы «Калейдоскоп».

16 августа в детском оздоровительном лагере «Солнечная долина» пройдут мероприятия от АНО «Наука и образование»: в 9:30 - профилактика алкоголизма, в 10:30 - профилактика табакокурения.

17 августа на 11:00 в музее-усадьбе В. Г. Белинского в одноименном городе намечено проведение профилактической беседы «Осторожно, вода».

23 августа в 11:00 Литературный музей в Пензе проведет мероприятие «Спасательный круг» (рисунки мелом на асфальте).

Даты и время могут корректироваться.