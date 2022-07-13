Общество

В Пензе из-за непогоды отменили профилактическую акцию

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В среду, 13 июля, в Пензе отменяется запланированная акция «Парковая зона - территория здоровья».

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области, это связано с ухудшением погодных условий.

Акция проводится по средам и пятницам в течение всего лета в Ульяновском, Комсомольском парках, а также в парке «Союз» на Олимпийской аллее. Ее цель - выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

Все желающие могут измерить давление, узнать свой индекс массы тела и объем легких, сдать кровь, чтобы выяснить содержание в ней холестерина, глюкозы и кислорода. В заключение специалисты дают рекомендации по здоровому образу жизни.

Для детей волонтеры проводят игровые викторины на эту тему.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

А в больнице врачам работать совсем никак?

Гость||

На пеньках голосовали - теперь к врачам на лавочки.

Гость||

Радуйтесь и благодарите,хоть так "лечат"!!!

Депутатов осенью пойдёте выбирать?

Гость||

Гость писал(a):

Депутатов осенью пойдёте выбирать?
Пойдут с песнЯми!

Для дураков это ж праздник - за кило гречки хоть за черта проголосуют землячки наши...

Имя: Гость
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