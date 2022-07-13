В Пензе из-за непогоды отменили профилактическую акцию

13.07.2022 | 09:08

В среду, 13 июля, в Пензе отменяется запланированная акция «Парковая зона - территория здоровья».

Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пензенской области, это связано с ухудшением погодных условий.

Акция проводится по средам и пятницам в течение всего лета в Ульяновском, Комсомольском парках, а также в парке «Союз» на Олимпийской аллее. Ее цель - выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

Все желающие могут измерить давление, узнать свой индекс массы тела и объем легких, сдать кровь, чтобы выяснить содержание в ней холестерина, глюкозы и кислорода. В заключение специалисты дают рекомендации по здоровому образу жизни.

Для детей волонтеры проводят игровые викторины на эту тему.