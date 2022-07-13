На улице Ставского водителям приходится делать сложный выбор

13.07.2022 | 19:45

Уже неделю несколько ям, засыпанных крупным щебнем, ставят водителей на улице Ставского перед сложным выбором - убить подвеску своей машины или выехать на встречную полосу, рискуя лоб в лоб столкнуться с другим транспортным средством.

«Создание аварийной ситуации на дороге - так это можно расценить. Состояние дорог в Пензе отвратительное», - отметил прохожий.

«Ремонтные работы идут, наверное. А так проехать можно, в принципе», - пояснил мужчина.

Об утечке в центре города журналисты 11 канала недавно рассказывали в «Наших новостях». Тогда залило водой тротуар и проезжую часть улицы Ставского.

Устраняя аварию, коммунальщики были вынуждены вскрыть асфальтовое полотно. Справившись с бурными потоками и залатав на скорую руку вырытые ямы, работники ушли, оставив после себя лишь дорожные знаки.

Данный отрезок пензенской автомагистрали отнести к безопасным и качественным нельзя. Водители с нетерпением ждут, когда на улице Ставского появится тяжелая техника. И лучше бы дорожникам поторопиться, пока еще не весь щебень разлетелся по округе.