Общество

На улице Ставского водителям приходится делать сложный выбор

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Уже неделю несколько ям, засыпанных крупным щебнем, ставят водителей на улице Ставского перед сложным выбором - убить подвеску своей машины или выехать на встречную полосу, рискуя лоб в лоб столкнуться с другим транспортным средством.

«Создание аварийной ситуации на дороге - так это можно расценить. Состояние дорог в Пензе отвратительное», - отметил прохожий.

«Ремонтные работы идут, наверное. А так проехать можно, в принципе», - пояснил мужчина.

Об утечке в центре города журналисты 11 канала недавно рассказывали в «Наших новостях». Тогда залило водой тротуар и проезжую часть улицы Ставского.

Устраняя аварию, коммунальщики были вынуждены вскрыть асфальтовое полотно. Справившись с бурными потоками и залатав на скорую руку вырытые ямы, работники ушли, оставив после себя лишь дорожные знаки.

Данный отрезок пензенской автомагистрали отнести к безопасным и качественным нельзя. Водители с нетерпением ждут, когда на улице Ставского появится тяжелая техника. И лучше бы дорожникам поторопиться, пока еще не весь щебень разлетелся по округе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Нарыл Горводоканал, но обсуждение новостей связанных с этой конторой "ПИ" закрывает. Почему прямо не называете виновника торжества? Он в этом году жжёт как никогда, половина дорог на их сетях провалилась, ещё половина ими перерыта, при этом асфальт они не кладут неделями! Несмотря на то, что мы потребители (в большинстве) платим им исправно, а они молодцы сделали коллектор и нарыли ям на пр. Строителей и не делают их уже две недели.

Имя: Гость
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