Общество

Дорогу на улице Ставского залило из-за утечки

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Мыть машины нет смысла, если предстоит поездка по улице Ставского. Дорога залита водой, жидкости прибавляется. Поставщик - рваные коммуникации. Утечка примерно между зданиями № 4 и 6 произошла накануне вечером. Поначалу лилось не очень сильно, но потом поток набрал силу.

«Здесь вообще часто очень прорывы бывают. Воду жалко. И у нас на Ключевского, Кураева часто», - сообщила прохожая.

«Людям не хватает, а это - в избытке», - пожаловалась пенсионерка.

Вода скрыла все ямы, а их на Ставского, несмотря на ремонт двухлетней давности, уже довольно много.

«Ну да, заливает радиатор автомобиля. Я видел, как встречные машины попадают в большие ямы», - пояснил водитель.

В ресурсной компании приняли много заявок - не только от пешеходов, автомобилистов, но и от представителей организаций, которые находятся рядом с мокрой дорогой. Возможно, утечка произошла в месте врезки, но точный ответ специалисты получат после вскрытия грунта.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Опять воду отключат!

Гость||

Обязательно отключат и горячую тоже.

Гость||

Ой позорники

Гость||

Опять говно течет по улице. Где наш городской Наполеон?

Гость||

Басенку в сандалиях пустить по этим улицам пешком.

Гость||

Какая интересная бэха едит на первом фото)))

Гость||

С регистрацией в...ор58, из депутатов или администрации видимо.

Гость||

Бэха по говну.

Гость||

Говнобеха

Гость||

Зашкварная бмв.

Гость||

Думаешь?

Имя: Гость
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