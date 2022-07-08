Дорогу на улице Ставского залило из-за утечки

08.07.2022 | 18:34

Мыть машины нет смысла, если предстоит поездка по улице Ставского. Дорога залита водой, жидкости прибавляется. Поставщик - рваные коммуникации. Утечка примерно между зданиями № 4 и 6 произошла накануне вечером. Поначалу лилось не очень сильно, но потом поток набрал силу.

«Здесь вообще часто очень прорывы бывают. Воду жалко. И у нас на Ключевского, Кураева часто», - сообщила прохожая.

«Людям не хватает, а это - в избытке», - пожаловалась пенсионерка.

Вода скрыла все ямы, а их на Ставского, несмотря на ремонт двухлетней давности, уже довольно много.

«Ну да, заливает радиатор автомобиля. Я видел, как встречные машины попадают в большие ямы», - пояснил водитель.

В ресурсной компании приняли много заявок - не только от пешеходов, автомобилистов, но и от представителей организаций, которые находятся рядом с мокрой дорогой. Возможно, утечка произошла в месте врезки, но точный ответ специалисты получат после вскрытия грунта.