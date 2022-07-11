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Общество

Пензенцы превратили Фонтанную площадь в городской пляж

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Изнывающие от жары пензенцы превратили Фонтанную площадь в городской пляж, а скамейки - в удобные лежаки, на которых можно позагорать, а заодно просушить мокрую одежду и полотенца. Бьющие из-под земли по обе стороны от чаши струи воды как раз предназначены для того, чтобы освежиться, когда столбик термометра перевалил за отметку 30 градусов. А вот основное гидротехническое сооружение нельзя использовать в качестве бассейна. Несмотря на запрещающие таблички, юные жители областного центра постоянно ныряют в фонтан.

Вылавливать их приходится сотрудникам правоохранительных органов и представителям городской власти. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Олег Денисов говорит, что в день таких нарушителей не один десяток. Сотрудникам мэрии не жалко налитой в чаше воды. Дело в том, что светомузыкальный фонтан - это сложное гидротехническое сооружение, в котором установлено дорогостоящее оборудование, и его ремонт дело затратное.

Между тем знойная погода в регионе продержится недолго. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха уже к концу недели.

«Где-то 21-26 градусов. Все, что происходит сейчас, - это обычная погода. Июль - самый жаркий месяц лета, поэтому жара у нас должна быть. Но она проходит, все меняется. У нас хороший климат», - подчеркнула начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Вообще русскому человеку сложно угодить, особенно это касается погоды. Пензенцы жаловались на холодный май и на совсем не летний июнь, теперь ругают палящее солнце, забыв о том, что теплый период в средней полосе не очень продолжительный.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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Гость||

Ништяк

Гость||

Климат у нас очень хороший... Зимой холод и снег. Осенью дождь и холод, Весной снег, дождь и холод.Лето вообще не понятное.Тепла мало. Вот в Тайланде и в США, например, действительно хороший климат.

Гость||

Дикари

Гость||

Раньше лето в Пензенской области было не особо жарким. Были жаркие дни, около 30, но их были считанные единицы, остальное время былои комфортные температуры 24-25 градусов. Сейчас же днем зачастую вообще на улицу не выйти, все лето стоит жарища за тридцатник, спасает только кондишн в доме.

Гость||

18:47 дура ты

Гость||

Фонтанная площадь давно уже превращена в конюшню для дырявого козлоногого гермафродита.

Гость||

Гость писал(a):

Фонтанная площадь давно уже превращена в конюшню для дырявого козлоногого гермафродита.
Знать администрации города так нравится. Дело Сороса торжествует в Пензе!!!

Сами убивают культурный код наших детей.

Гость||

Тогда пусть организуют места для нормального купания для детей!!!

Имя: Гость
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