11.07.2022 | 18:32

Изнывающие от жары пензенцы превратили Фонтанную площадь в городской пляж, а скамейки - в удобные лежаки, на которых можно позагорать, а заодно просушить мокрую одежду и полотенца. Бьющие из-под земли по обе стороны от чаши струи воды как раз предназначены для того, чтобы освежиться, когда столбик термометра перевалил за отметку 30 градусов. А вот основное гидротехническое сооружение нельзя использовать в качестве бассейна. Несмотря на запрещающие таблички, юные жители областного центра постоянно ныряют в фонтан.

Вылавливать их приходится сотрудникам правоохранительных органов и представителям городской власти. Исполняющий обязанности главы администрации Пензы Олег Денисов говорит, что в день таких нарушителей не один десяток. Сотрудникам мэрии не жалко налитой в чаше воды. Дело в том, что светомузыкальный фонтан - это сложное гидротехническое сооружение, в котором установлено дорогостоящее оборудование, и его ремонт дело затратное.

Между тем знойная погода в регионе продержится недолго. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха уже к концу недели.

«Где-то 21-26 градусов. Все, что происходит сейчас, - это обычная погода. Июль - самый жаркий месяц лета, поэтому жара у нас должна быть. Но она проходит, все меняется. У нас хороший климат», - подчеркнула начальник Пензенского гидрометеоцентра Валентина Неворотова.

Вообще русскому человеку сложно угодить, особенно это касается погоды. Пензенцы жаловались на холодный май и на совсем не летний июнь, теперь ругают палящее солнце, забыв о том, что теплый период в средней полосе не очень продолжительный.