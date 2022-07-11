Пензенцам рассказали о новшествах в оформлении свидетельств о рождении

11.07.2022 | 18:13

Не только имя для новорожденного могут выбрать его мать и отец, но и другую информацию указать в первом официальном документе малыша. Вступили в силу изменения 143-го Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Касаются они регистрации рождения детей на территории Российской Федерации.

«Теперь по желанию родителей вместо фактического места рождения ребенка можно указывать место жительства родителей либо одного из родителей на территории Российской Федерации. То есть, если ребенок родился в Пензе, мы можем указать в его свидетельстве о рождении место рождения, например, Ростов, если мама или папа там прописаны», - сообщила начальник управления ЗАГС Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Юлия Петрова.

История знает случаи, когда, к примеру, женщина в положении приезжала в отпуск, командировку в другой регион и там у нее начинались роды. В свидетельстве малыша указывали тот город, где ребенок появился на свет. С введением новшеств родители сами решают, какой населенный пункт вписать в документ.

«Пока таких случаев на территории Пензенской области не было», - отметила Юлия Петрова.

На государственном бланке есть белый квадрат - место для размещения QR-кода, по которому в случае необходимости можно будет проверить подлинность документа.