В Шемышейке уже много лет не могут решить проблему с питьевой водой

08.07.2022 | 16:25

В поселке Шемышейка хотят построить станцию обезжелезивания воды. Разработка проектно-сметной документации обойдется в 2,5 млн рублей, а строительство – около 90 млн.

На проблему с ресурсом указал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчик Алексей Самойленко. Он разместил видеоролик, где запечатлено, как в белую миску течет желтая вода.

Мужчина написал, что таково качество питьевой воды.

На сообщение отреагировал представитель регионального правительства.

«Данная проблема связана с повышенным содержанием железа в водах артезианского пласта. Для решения данной проблемы в апреле 2022 года подписан муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на установку станции обезжелезивания на правобережье р. п. Шемышейка», - говорится в ответе.

О сроках разработки документации, начала и завершения строительства не сообщается.

Алексей в своем ответе правительству отметил, что разговоры об установке станции обезжелезивания ведутся уже давно.

«Об этом говорят уже семь лет, как я живу здесь, а воз и ныне там! Такая вода идет уже третий день, даже мыться в ней нельзя. И сколько еще это терпеть?» - задал вопрос сельчанин.