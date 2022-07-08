Общество

В Шемышейке уже много лет не могут решить проблему с питьевой водой

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В поселке Шемышейка хотят построить станцию обезжелезивания воды. Разработка проектно-сметной документации обойдется в 2,5 млн рублей, а строительство – около 90 млн.

На проблему с ресурсом указал на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» подписчик Алексей Самойленко. Он разместил видеоролик, где запечатлено, как в белую миску течет желтая вода.

Мужчина написал, что таково качество питьевой воды.

На сообщение отреагировал представитель регионального правительства.

«Данная проблема связана с повышенным содержанием железа в водах артезианского пласта. Для решения данной проблемы в апреле 2022 года подписан муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации на установку станции обезжелезивания на правобережье р. п. Шемышейка», - говорится в ответе.

О сроках разработки документации, начала и завершения строительства не сообщается.

Алексей в своем ответе правительству отметил, что разговоры об установке станции обезжелезивания ведутся уже давно.

«Об этом говорят уже семь лет, как я живу здесь, а воз и ныне там! Такая вода идет уже третий день, даже мыться в ней нельзя. И сколько еще это терпеть?» - задал вопрос сельчанин.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Разработка проектно-сметной документации обойдется в 2,5 млн рублей
К чему эта трата? В Кузнецке ставили недавно, возьмите их документацию и установите такие же станции обезжелезивания.

Гость||

https://www.penzainform.ru/news/social/2022/07/08/er_rasskazala_o_realizatcii_50_pokazatelej_narodnoj_programmi.html

Гость||

Там многие возят воду из родника.

Гость||

Я в воду глядел

Гость||

Народ никому не нужен.

Гость||

Сначала Донбассс восстановят, а лет через 20 водопровод проведут

Гость||

Какая вода ещё? На Украине полно проблем.

Имя: Гость
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