В Пензу прибыл современный пожарный поезд

30.06.2022 | 19:08

На станции Пенза-IV выстроились представители МЧС и сотрудники железной дороги. Повод для встречи торжественный: в город прибыл новый пожарный поезд. Он заменил старый, который проработал не один десяток лет. Современный состав выпущен в Воронеже.

«Я думаю, этот поезд улучшит боеготовность и все пожары будут тушиться намного быстрее. Мы неоднократно видели, как работает личный состав на пожарах. Для нас это палочка-выручалочка», - отметил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

Красный поезд состоит из двух цистерн, в которых постоянно хранится 120 кубометров воды. В самом вагоне располагаются 5 тонн пены, современное оборудование, спецодежда, там же пребывает боевой расчет во время дежурства.

«Мотопомпа пожарная МП-40/100, попросту называется СПУ, отвечает за подачу огнетушащих средств в очаг пожара», - начальник пожарного поезда Евгений Кутин.

«Поезд принимает участие во всех крупных пожарах. Ежесуточно на дежурство заступает 6 человек (газодымозащитники). На вооружении имеются также дыхательные аппараты. Службу несет ведомственная охрана на железнодорожном транспорте. Это не система МЧС России - это ведомственная охрана на Куйбышевской железной дороге», - пояснил 1-й заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.

В Пензенской области только один пожарный поезд.