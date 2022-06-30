В Пензу прибыл современный пожарный поезд

На станции Пенза-IV выстроились представители МЧС и сотрудники железной дороги. Повод для встречи торжественный: в город прибыл новый пожарный поезд. Он заменил старый, который проработал не один десяток лет. Современный состав выпущен в Воронеже.
«Я думаю, этот поезд улучшит боеготовность и все пожары будут тушиться намного быстрее. Мы неоднократно видели, как работает личный состав на пожарах. Для нас это палочка-выручалочка», - отметил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.
Красный поезд состоит из двух цистерн, в которых постоянно хранится 120 кубометров воды. В самом вагоне располагаются 5 тонн пены, современное оборудование, спецодежда, там же пребывает боевой расчет во время дежурства.
«Мотопомпа пожарная МП-40/100, попросту называется СПУ, отвечает за подачу огнетушащих средств в очаг пожара», - начальник пожарного поезда Евгений Кутин.
«Поезд принимает участие во всех крупных пожарах. Ежесуточно на дежурство заступает 6 человек (газодымозащитники). На вооружении имеются также дыхательные аппараты. Службу несет ведомственная охрана на железнодорожном транспорте. Это не система МЧС России - это ведомственная охрана на Куйбышевской железной дороге», - пояснил 1-й заместитель начальника ГУ МЧС России по Пензенской области Алексей Рыжов.
В Пензенской области только один пожарный поезд.
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Ништяк