Общество

В Кузнецке асфальтную крошку от фрезеровки пустят в дело

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В Кузнецке дорожные рабочие укладывают выравнивающий слой асфальта на участках улиц Гагарина, Радищева, Фабричной.

На улице Сызранской и перекрестке Московской и Ленина завершено фрезерование дорожного полотна. Подрядная организация готова приступить к срезанию верхнего слоя покрытия на улице Белинского от Стекловской до Московской.

«Вся асфальтная крошка будет направлена на обустройство подходов к детским садам и школам», - сообщили в пресс-службе администрации Кузнецка, ссылаясь на заместителя мэра Алексея Салмина.

Ранее сообщалось, что во втором по величине городе Пензенской области на завершающий этап вышел ремонт автомобильного моста на Стекловской улице. На нем уже уложен асфальт, осталось установить металлические ограждения.

Путепровод на Стекловской начали реконструировать весной 2021 года. Он связывает несколько районов Кузнецка, из-за его ремонта в городе часто возникали пробки.

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Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

А где бордюры? Без бордюров считай зря все делали.

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