Общество

Ремонт моста на Стекловской улице в Кузнецке скоро завершится

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В Кузнецке ремонтные работы на автомобильном мосту на Стекловской улице вышли на завершающий этап.

Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе администрации города.

На данный момент на мосту уже есть верхний выравнивающий слой асфальта. Специалистам предстоит установить металлические ограждения.

Путепровод на Стекловской начали реконструировать весной 2021 года. Планировалось, что подрядчик управится к сентябрю, однако по различным причинам в срок он не уложился.

К морозам получилось сделать лишь первый слой покрытия - с ним сооружение перезимовало. С наступлением благоприятной погоды в 2022-м работы возобновились.

Мост на Стекловской улице связывает несколько районов Кузнецка, из-за его ремонта в городе часто возникали пробки.

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