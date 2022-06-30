Общество

Пензенские семьи потратили почти 1,5 млрд маткапитала на новое жилье

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В Пензенской области с начала года региональное отделение Пенсионного фонда РФ направило 1 млрд 458 млн 500 тыс. рублей по заявлениям о распоряжении материнским капиталом.

Чаще всего данным видом материальной помощи пользовались для улучшения жилищных условий (61% от всех поступивших заявлений, или 2 456 родителей). На эти цели потрачено 1 млрд 413 млн рублей.

Также пензенские семьи тратят материнский капитал на ежемесячную выплату на второго ребенка в возрасте до 3 лет. За назначением такого пособия в пенсионный фонд обратились 1 113 родителей (28% от всех заявлений). На данные цели направили 39 млн 750 тыс. рублей.

154 семьи (4%) воспользовались маткапиталом, чтобы оплатить обучение детей. Для этого выделено 5 млн 33 тыс. рублей.

Как сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ, в настоящий момент распоряжаться маткапиталом стало удобнее, в большинстве случаев обратившимся незачем посещать офисы ПФР. Заявление рассматривается в течение 10 дней.

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