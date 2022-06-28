Общество

С начала года в регионе случилось 62 ДТП с пассажирским транспортом

Печать
Telegram

Безопасными и качественными должны быть поездки, которые предлагают пензенцам организации, занимающиеся пассажирскими перевозками на коммерческой основе. Однако статистика показывает обратное. Уже 62 раза в 2022 году водители таких автомобилей попадали в дорожно-транспортные происшествия, при этом 3 человека погибли и 91 получил травмы различной степени тяжести.

Такси, в том числе маршрутные, а также автобусы и троллейбусы стали предметом интереса сотрудников Госавтоинспекции при проведении очередного рейда.

«Особое внимание было уделено техническому состоянию транспортных средств, а также соблюдению норм и требований действующего законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения водителями указанной категории транспортных средств», - сообщила старший инспектор УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Всего за несколько часов проверяющие зафиксировали немало нарушений со стороны водителей общественного транспорта. Было составлено 25 административных материалов.

«Госавтоинспекция призывает водителей пассажирского транспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что они несут ответственность не только за себя, но и за жизнь и здоровье пассажиров», - отметила Марина Антипова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Елена Макарова
0
0
0
 
Гость||

Маршрутка - гроб на колёсах,а иногда и крематорий...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте