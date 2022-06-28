С начала года в регионе случилось 62 ДТП с пассажирским транспортом

28.06.2022 | 18:47

Безопасными и качественными должны быть поездки, которые предлагают пензенцам организации, занимающиеся пассажирскими перевозками на коммерческой основе. Однако статистика показывает обратное. Уже 62 раза в 2022 году водители таких автомобилей попадали в дорожно-транспортные происшествия, при этом 3 человека погибли и 91 получил травмы различной степени тяжести.

Такси, в том числе маршрутные, а также автобусы и троллейбусы стали предметом интереса сотрудников Госавтоинспекции при проведении очередного рейда.

«Особое внимание было уделено техническому состоянию транспортных средств, а также соблюдению норм и требований действующего законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности дорожного движения водителями указанной категории транспортных средств», - сообщила старший инспектор УГИБДД УМВД России по Пензенской области Марина Антипова.

Всего за несколько часов проверяющие зафиксировали немало нарушений со стороны водителей общественного транспорта. Было составлено 25 административных материалов.

«Госавтоинспекция призывает водителей пассажирского транспорта неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и напоминает, что они несут ответственность не только за себя, но и за жизнь и здоровье пассажиров», - отметила Марина Антипова.