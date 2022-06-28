Чугунный мост в Кузнецке может превратиться в пешеходный

28.06.2022 | 15:32

В Кузнецке рассматривают возможность сделать Чугунный мост полностью пешеходным. Вопрос обсудили на совещании в администрации города в понедельник, 27 июня.

Путепровод на Стекловской улице, который кузнечане называют Чугунным мостом, начали ремонтировать весной прошлого года. Сдать объект пообещали к осени.

Однако работы затянулись, конструкция перезимовала без верхнего слоя асфальта, так как специалисты не успели завершить все в срок. Покрытие намерены были уложить весной 2022-го.

В середине июня кузнечане в городском паблике жаловались на то, что асфальт на мосту неровный. Один из пользователей высказал предположение: объект вовсе закроют для проезда.

«Ждут комиссию из Москвы - признать мост опасным для жителей города», - написал кузнечанин.

Опасения мужчины могут подтвердиться.

«Чтобы снести мост, нам никто 90 миллионов не даст и своих нет. Отремонтировать его как автомобильный мост мы не отремонтируем, он нам не нужен в таком качестве. А если дошаманатить ту документацию, которая есть, в качестве пешеходного моста, это будет не так дорого», - отметил мэр Сергей Златогорский.

Он поручил сотрудникам заняться этим вопросом и попробовать войти в федеральную программу, чтобы в 2024 году обновить сооружение за счет государственного бюджета.